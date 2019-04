El mensaje de Rosie Rivera a su esposo, Abel Flores, después de no ganar ‘La Voz US’

View this post on Instagram

Soy la mujer más dichosa del mundo en compartir esta jornada en @lavozus y la vida contigo. Demostraste lo que es tener fe, ser un hombre de integridad y diferente. Dios aún hace hombres buenos, y tú eres uno de ellos. La gente recordará por años lo que Dios les hizo sentir atreves de tu voz. Trajiste Uncion y amor de Dios a una plataforma secular. Hombre 👏🏻 de 👏🏻 Dios !!! Y ahora???!! A LAS NACIONES !!! @abelsworship #rey #hombredeDios #hombredefe #adorador #orgullosa #proudwife #worshipper #king #teamo