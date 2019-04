Vídeo: Ariana Grande recibe un ‘limonazo’ en el pecho durante su concierto en Coachella

La joven intérprete recibió un golpe en el pecho con un limón que alguien le arrojó desde las primeras filas durante su presentación en el famoso festival de música

La cantante Ariana Grande cerró por todo lo alto su histórico paso por Coachella este domingo convertida en la artista más joven en ejercer de cabeza de cartel en el festival musical californiano y en la cuarta mujer que recibe ese honor.

El espectáculo que había preparado para defender en directo sus nuevos temas como ‘Thank u, next’, ‘7 Rings’ o ‘break up with your girlfriend, i’m bored’ fue todo y más de lo que esperaban sus entregados fans, pero parece que cierto sector del público no consideró que estuviera a la altura de su predecesora, Beyoncé, que el año pasado regresó de manera triunfal a los escenarios en el marco de esa misma cita tras dar a luz a sus mellizos.

Según se puede apreciar en varios vídeos que han comenzado a circular en las redes sociales a lo largo de las últimas horas, en un momento dado de su actuación, mientras trataba de moverse con soltura encima de sus botas de tacón al ritmo de la coreografía, la joven intérprete recibió un golpe en el pecho con un limón que alguien le arrojó desde las primeras filas. No cuesta demasiado relacionar la elección de esa fruta con el disco ‘Lemonade’ de Beyoncé, cuyos temas defendió ante sus admiradores junto a un popurrí de sus grandes éxitos cuando le tocó el turno de presentarse en Coachella.

Ariana se llevó un más que comprensible susto cuando el limón en cuestión impactó contra su cuerpo durante el segmento ‘Right There/Break Your Heart Right Back’ de su concierto y, aunque no perdió el equilibrio por completo, sí desafinó en una de las notas musicales, algo muy poco habitual en ella.

“Eso ha pasado porque uno de ustedes me ha lanzado un limón, jo**r”, se disculpó algo molesta antes de seguir adelante con el show.

De momento ni ella ni ningún miembro de su equipo han querido pronunciarse acerca del incidente. En su lugar, la artista se ha dedicado a intercambiar mensajes de cariño con su hermano Frankie en la esfera virtual y a iniciar una conversación con su ídolo Jim Carrey acerca de la importancia de hablar de manera transparente y sincera acerca de la depresión.

Joy Huerta, del famoso dúo “Jesse & Joy”, confirma que será mamá de una niña y más

Alejandro Fernández se divierte con el conejito, mientras sus fans lo llaman anciano y ridículo