La desagarradora confesión de una madre hispana frente al pandillero de la MS-13 que mató a su hijo

No hay dolor más grande que el de perder un hijo...

LONG ISLAND, Nueva York – La madre de Alexon Moya, muerto a manos de un pandillero de la Mara Salvatrucha o MS-13 se desplomó en llanto en una corte del condado Nassau este martes, mientras el asesino de su hijo era sentenciado a 25 años de cárcel.

Mientras el juez William O’Brien condenaba a Edar Ventura, por el asesinato de Moya, de 16 años; y Carlos Rivas-Majano, de 22; Gloria Raudalas, no podía contener sus lágrimas.

Ventura le disparó en la cabeza a Moya en un altercado en una calle de Uniondale, en Long Island, en el 2016. Mientras que a Rivas-Majano lo atacó con un machete.

Ventura, de 21, además cumplirá 7 años por cargos relacionados con posesión de armas e intento de asesinato. Estas sentencias deberá cumplirla luego de las previas por los homicidios.

“A mí me gustaría decir que él no solo mató a mi hijo, él me mató a mí, porque él era mi bebé”, dijo Raudalas en español. “Que Dios lo perdone. Yo realmente quiero perdonarlo, pero no puedo. Me quitó la posibilidad de volver a besar y abrazar a mi hijo”, expresó la mujer en la corte.

El pandillero, a quien le llamaban “el despiadado” o “trauma”, dijo estar arrepentido de lo que hizo.

“Yo estoy muy, muy arrepentido por el dolor que le he causado a la familia”, le indicó el convicto a la madre mediante un intérprete.

Ventura se declaró culpable el mes pasado de ambos crímenes. Los fiscales habían pedido una sentencia de entre 40 años a cadena perpetua, de acuerdo a un reporte del Newsday.