Los ataques e insultos contra Rashel Díaz de ‘Un nuevo día’ quedan en el olvido con su look playero

La presentadora de Telemundo ha sido severamente criticada por sus atuendos en televisión

Rashel Díaz le ha dado la vuelta a los feos comentarios que había estado recibiendo de parte de los fans de “Un nuevo día” en Instagram. La guapa presentadora había sido criticada brutalmente por la manera en que viste en el programa.

Díaz se ha encontrado en Las Vegas esta semana con motivo de los Premios Billboard y ha estado realizando enlaces en vivo desde la sede del evento. Para el programa del miércoles usó unos mini shorts que le acentuaron la cinturita combinado con un top blanco, un look playero perfecto para el Mandalay Bay Beach. Los admiradores de la modelo no tardaron en elogiar su elección.

“Que bella te ves hoy Rashel, me encanta tu outfit”, un fan escribió. “Rashel cada vez rejuvenece más, es impresionante”, otro usuario comentó. “Wow, que delgada se ve Rashel”, otro admirador agregó.

Los comentarios positivos son un gran contraste a otros mensajes que había recibido la famosa por su vestuario en el programa. La propia Rashel habló sobre las críticas en entrevista con Mandy Fridmann.

“Desde mi corazón te digo que a mí no me molestan los comentarios hirientes, ni las criticas, estoy acostumbrada al llevar tanto tiempo en este medio… Claro que con el auge de las redes sociales, ahora sabemos más lo que llevan las personas en sus corazones , y es muy común ver opiniones destructivas hacia otros”, expresó.

“A mí me dicen de todo: que si mi esposo es más joven, que me dejará, que si me operé… En fin, podría llenar una hoja entera pero lo que contesto siempre es, “Bendiciones”, y contesto eso porque es lo que de verdad deseo para esas personas, porque al expresarse así no están hablando de mí, sino que están revelando quiénes son ellos, y qué valores tienen como seres humanos. Así que por esa razón no me molestan”.