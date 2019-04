Humberto Zurita confiesa cómo vive tras la muerte de Christian Bach

View this post on Instagram

Arriba al silencio el verde silencio con una tierra blanca dentro tú te (bésame) irás afuera a la mañana la joven mañana con un tibio día dentro (bésame) tú te irás Allá al sol el hermoso sol con un firme día dentro tú te irás (bésame abajo en tu memoria y una memoria y memoria yo) bésame (me iré). e.e. cummings