Humillación: Jomari Goyso sacó las tijeras y expuso a tres famosas que ya aburren con el mismo vestido

El famoso experto en modo ha evidenciado a tres celebridades que ya usaron el mismo look en tres ocasiones diferentes... ¿A quién le queda mejor?

Jomari Goyso sacó las tijeras para criticar y sus víctimas fueron Clarisa Molina, Migbelis Castellanos y Gaby Espino. Se podría decir que estas tres celebridades han lucido un “cut out dress” ya que este lleva varios cortes alrededor de la silueta femenina, que expone las curvas de éstas féminas. La prenda, en definitiva, luce mejor en una mujer esbelta, realmente delgada, y sí con suficientes curvas pero no tantas como para lucir demasiado ancha.

Las tres bellezas de la televisión hispana han llevado este vestido en tres colores diferentes: verde esmeralda, rojo rubí y azul marino. Jomari Goyso, estrella y crítico de moda de Univision expresó su fastidio en torno a este vestido y pide más moda. El español incluso compartió una reflexión que se lee como plegaria: “Viernes de reflexión; Diosito, please! que este vestido ya no se reproduzca mas!!! No más colores!!! Next! 🤷🏻‍♂️ #clarisamolina #migbeliscastellanos #gabyespino Todas se veían como reinas 👸🏻 y la moda pa’cuando! Ya que estamos aquí; a quien le quedo mejor?“.

Ante la pregunta de a quién le queda mejor los fans de Gaby Espino, parecen llevar la ventaja.

