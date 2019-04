La Víbora: Si ya conocen a Pau, ¿para qué se meten con ella?

A nuestra serpiente comentarista del entretenimiento no se le escapa nada ni nadie

Pobre de mi querida Paulina Rubio, nomás no la dejan en paz. Apenas que nos estábamos acostumbrando a no escuchar chismes de ella cuando salen otra vez sus exparejas a decir cosas feas. Tan buena muchacha que es, tan ubicada, tan formal.

¿Se notó el sarcasmo? Qué bueno, porque quiere decir que ya me conocen. Pero vamos al punto, que en esta ocasión tiene que ver con la Chica Dorada, no importa que sea artificial. Ya ven que le encanta coleccionar maridos o parejas inútiles, ¿verdad? Su especialidad son los piojos, los que tienen menos que ella y que luego salen a presumir que su carrera se las debe a ellos.

Pues uno de esos inútiles ahora la trae frita porque supuestamente le oculta el paradero del hijo que tienen en común. Las cosas han llegado a tal grado que la cantante demandó a Nicolás Vallejo-Nágera, el piojo en cuestión, en un tribunal de Miami. Hasta donde se sabe, esta no es la primera vez que Vallejo-Nágera hace de las suyas; hace un tiempo se llevó al niño a España por más del tiempo que tiene estipulado en el acuerdo de la custodia.

Mientras todo esto pasa, el segundo piojo en cuestión salió a flote. Gerardo Bazúa, con quien Paulina procreó al segundo de sus hijos, escribió en sus redes sociales que a él tampoco lo dejan ver a Eros, el hijo de ambos. Los mensajes dan hasta risa, la verdad, pero como les digo, Pau se los escoge así de torombolos, es su especialidad.

Entre otras cosas, Gerardo le dice a la artista que no tiene vergüenza por haber demandado a Vallejo-Nágera, y que ya lleva cinco meses sin ver a su hijo que porque Pau no lo permite. “Ni fotos, ni llamadas, ni visitas, nada absolutamente nada… además dejas al bebé con quien tu quieres”, escribió. Pero a ver, vamos por puntos: en ninguna parte veo que el hombre diga que está pagando la manutención del niño. Tampoco veo copia del cheque mensual para los gastos del menor. ¿O sea, quieres verlo pero no te haces responsable económicamente de Eros? Como que eso no me checa. Segundo, ¿bebé? Un niño de tres años ya no es un bebé.

Yo digo, si ya la conocen, ¿para qué se meten con ella? ¿Alguien alguna vez pensó que lo de Paulina y Gerardo iba a durar? Claro que no. Y no porque ella sea 25 años mayor que él, sino porque se ve a leguas que él es un… un… no encuentro la palabra que sea publicable. A mí me da la impresión de que él se enredó con ella con la esperanza de hacer una carrera como cantante, pero por lo que vemos las cosas le salieron bastante mal. Ni novia, ni carrera, ni hijo.

Así de fino es mi amigo Gerardo, que solo le faltó decir que Pau está loca (lo que ya sabemos). Pero está más loco él que aún sabiéndolo tuvo un hijo con ella.