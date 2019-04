Horóscopo: Conoce tu signo del zodiaco a través de los personajes de Game of Thrones

Descubre cuál signo corresponde a la personalidad a un personaje de la famosa serie y que por ende te define a ti también

Antes del tercer capítulo de la última temporada de Game of Thrones, para calmar -o potenciar- las ansías mientras esperamos el domingo, proponemos analizar las características de algunos personajes en diálogo con los signos del zodiaco. En su trama, la serie combina varias energías.

La temática bélica y la lucha por el trono de hierro puede asociarse con Aries, porque es el signo vinculado a la guerra, la conquista y la violencia. De hecho, la carta natal de la serie es ariana ya que se lanzó el 17 de abril de 2011 (cuando el Sol estaba recorriendo Aries). En tanto que un móvil que activa la guerra es la defensa de la tradición familiar, e incluso la defensa de la supervivencia humana también tiene algo canceriano. Y es una serie escorpiana, que es el signo vinculado al poder, la política y la ambición. Ahora bien, sin “spoilear”, podemos jugar un poco con los protagonistas.

Daenerys Targaryen: ARIES

Aries es un signo de fuego, es el primer signo del zodiaco y como tal se relaciona con el nacimiento. Daenerys Targaryen se anima a incendiar su cuerpo (con gran valentía, un rasgo ariano) y con ella nacen sus dragones. Las características arianas de Daenerys: su reactividad, es muy impulsiva, la mueve su deseo. Luchadora belicosa, para ella es ganar o ganar.

Tormund Giantsbane: TAURO

Tauro es el primer signo de tierra, es energía simple, básica, terrenal y concreta. Las características taurinas de Tormund: su contacto con la naturaleza, una vivencia orgánica de sus necesidad básicas y de aquellas vinculadas con el placer (siempre está tomando vino, comiendo o hablando de sexo). Otro rasgo taurino: su recurso es su cuerpo, su fuerza física.

Tyron Lannister: GÉMINIS

Géminis es el primer signo de aire, cuyo campo de acción es el plano de la mente y la comunicación. Las características geminianas de Tyron: su palabra es su talento principal, es muy hábil para comunicarse con quien sea. Absolutamente charlatán, sus dichos son los más ingeniosos y chistosos. Daenerys lo eligió como su Mano precisamente por su pensamiento.

Jon Snow: CÁNCER

Cáncer es el primer signo de agua. Es energía emocional, cuidadosa y protectora. Una temática canceriana es la relación con la familia. Justamente, una pregunta constitutiva de la identidad de Jon Snow es por su pertenencia: ¿es bastardo de los Stark o heredero Targaryen?. Otro rasgo canceriano: su sensibilidad y empatía que se trasluce en sus gestos, que constantemente expresan su emoción.

Brienne of Tarth: LEO

Leo es un signo de fuego, muy activo, vigoroso, genuino y espontáneo, que llama la atención por su presencia. Es energía individual y de héroe, que pulsa e irradia desde el corazón valiente. Precisamente, Brienne es ella sola, con su valentía fueguina para luchar y su imagen brillante y llamativa de guerrera mujer. Otros rasgos leoninos: su cualidad de líder y su generosidad.

Samwell Tarly: VIRGO

Virgo es un signo de tierra; es la tierra mental, que sabe cómo clasificar, ordenar, sistematizar. Samwell es el investigador de GOT, el estudioso y lector, el intelectual que logra razonar hechos y sucesos laberínticos e intrincados que para otros resultan incomprensibles. Otras características virginianas de Sam: su estabilidad, paciencia y pragmatismo.

Sansa Stark: LIBRA

Sansa sabe trabajar en equipo y negociar por lo que quiere Sansa sabe trabajar en equipo y negociar por lo que quiere Crédito: HBO

Libra es un signo de aire, cuya forma de actuar es vincular. Aunque muchas veces era a su pesar, Sansa siempre estuvo asociada a alguien-Tyron, Ramsay Bolton, Petyr Baelish-. Al final, despliega grandes cualidades librianas: sabe negociar y mantener el equilibrio, es rápida para armar alianzas y ser mediadora en situaciones de conflicto. Otras características librianas: su elegancia y coquetería, su sonrisa bella y seductora.

Cersei y Jaime Lannister: ESCORPIO

Escorpio es un signo que se vincula con el ciclo de la vida y la muerte, la sexualidad, el poder y la ambición política. Cersei es una escorpiana pulsional, para ella el juego del trono es a todo o nada y lo siente en sus entrañas; con tal de mantener su poder se vale de cualquier recurso, los más oscuros y venenosos. Jaime es un escorpiano que sabe lidiar con el conflicto y la profundidad, conoce y ama el lado oscuro de su hermana. Otros rasgos escorpianos de ambos: supieron transformarse y reinventarse una y otra vez.

Missandei: SAGITARIO

Sagitario es el último signo de fuego, y en astrología es el signo que se vincula con los viajes, el extranjero, la traducción. Rápidamente en la serie, Missandei es la extranjera que conoce muchas lenguas y deviene intérprete de Daenerys. Otras características sagitarianas: su entusiasmo, su alegría, su confianza en que los conflictos pueden ser resueltos. Cuando termine el invierno, ya avisó que quiere ir a la playa.

Arya Stark: CAPRICORNIO

Capricornio es un signo de tierra, realista, sensato que sabe cómo conseguir sus objetivos de forma individual, por sus propios medios. Arya es la menor de los Stark y muy rápidamente tuvo que comportarse como adulta y valerse de su propio esfuerzo y trabajo para superar obstáculos que la volvieron autosuficiente e independiente. Por ahora, alcanza cada meta que se va proponiendo.

Bran Stark: ACUARIO

Acuario es un signo de aire, cuya cualidad principal es accionar desde el pensamiento. Como Bran Stark, los acuarianos son genios. Bran Stark, después de su accidente tuvo un gran cambio en su mente: se conecta telepáticamente con el Night King al punto que puede leer sus pensamientos (y otras mentes también). Otra característica acuariana de Bran Stark es su capacidad visionaria: no solo puede sintonizar todas las temporalidades de la humanidad y tener revelaciones de ellas, sino que también puede ver el futuro.

Melisandre: PISCIS

Piscis es el último signo de agua, capta la totalidad y tiene una vibración muy espiritual y sensible. Melisandre aporta una buena dosis de poderes sobrenaturales en GOT, es muy perceptiva; y además sabe cómo conmover para convocar desde la emoción y la sensiblidad. Su figura es arquetípico y etérea, características de Piscis. Jorah Mormont, enamorado eterno de Daenerys también tiene algo pisciano, muy sensible, servicial y se lo ve muy dispuesto a sacrificarse por ella.

Por: Vera Picabea

Dayanara Torres es feliz: El mayor de sus hijos con Marc Anthony es aceptado en cuatro universidades

Lucero muestra tremendas curvas y su bikinazo está impresionante

Alexa Dellanos hace que los jumpsuit se conviertan en piezas eróticas, porque cada vez enseña más y más