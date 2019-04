Esto dijo Gabriela Spanic sobre la nueva versión de ‘La Usurpadora’

La venezolana que protagonizó en 1998 el melodrama junto a Fernando Colunga

La Usurpadora real, la original de hace 20 años, Gabriela Spanic, está puesta y dispuesta a compartir algunos tips con Sandra Echeverría, la actriz que dará vida a las hermanas Paola y Paulina, en su nueva versión.

La venezolana que protagonizó este melodrama de casi 300 capítulos junto a Fernando Colunga, dijo estar feliz del remake que hará la productora Carmen Armendáriz, quien incluso la invitó a realizar una participación especial en la historia.

“Estoy muy contenta porque a Carmen Armendáriz la conozco desde hace muchísimos años, desde que hice La Usurpadora, es una institución en Televisa porque tiene toda la vida trabajando ahí.

“Me dijo que le gustaría que yo hiciera una participación especial, no sé de qué, yo confío en ella porque es una mujer muy preparada, linda, astuta, sabe del melodrama en sí, aunque van hacer un remake en lo que llamaron ‘La Fábrica de Sueños'”, contó Spanic.

Esta historia que ella protagonizó hace dos décadas, marcó su carrera porque además que fue su debut en México, le dio fama internacional.

Personalmente, dijo, guarda lindos recuerdos de esa producción que tuvo mucho rating.

“Yo le deseo lo mejor a la actriz que va a hacer el papel (Echeverría), si me pregunta un consejo de esta su servidora, yo se lo doy, no tengo ningún problema, no soy envidiosa“.

Aunque el público la recuerda como La Usurpadora, la actriz aseguró que su carrera comenzó en su natal Venezuela.

En la escena artística, comentó, tiene 32 años de labor ininterrumpida.

“Tengo más de la mitad de mi vida trabajando gracias a Dios, yo hice La Usurpadora cuando llegué a acá, pero yo ya tenía mi carrera”.

En la versión de Armendáriz, que protagonizará Echeverría, están confirmados los actores Andrés Palacios, Daniela Schmidt, Germán Bracco, Arap Bethke, Juan Carlos Barreto, Juan Marín Jáuregui, Aurora Gil, Macarena Oz, Verónica Terán y Queta Lavat.

Mientras tanto Gaby Spanic se mantiene vigente en teatro. Lo más reciente que hizo fue la obra Divinas con su paisana Alicia Machado, Patricia Manterola y Ana Patricia Rojo.

POR: Paula Ruiz