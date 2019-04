¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo del consumo de marihuana desde la adolescencia?

La marihuana es nociva en cualquier edad, pero principalmente en la adolescencia

Según un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, la marihuana puede causa daños prolongados en la inteligencia, memoria y capacidad de atención, si se empieza a consumir antes de los 18 años.

Un dato crucial sobre el estudio es la edad del inicio de consumo. El cerebro humano continúa desarrollándose antes de los 18 años de edad, por ende, es más vulnerable a los efectos nocivos de las drogas.

Los resultados de las pruebas fueron peores entre las personas que empezaron a consumir marihuana habitualmente durante la adolescencia, en comparación con que quienes lo hicieron ya durante la etapa adulta. La reducción del CI que hallaron entre los 18 y 38 años fue de 8 puntos.

A pesar de que una pérdida de 8 puntos en una escala de 100 pueda parecer poco, lo cierto es que un coeficiente intelectual más alto se halla frecuentemente vinculado con una mejor educación, mayor esperanza de vida, más ingresos y una mejor salud.

Datos sobre el estudio

Esta investigación se realizó durante años por un grupo internacional de científicos sobre una muestra de más de 1.037 neozelandeses nacidos entre 1972 y 1973. La investigación cubrió su nacimiento hasta cumplidos los 38 años.

Cuando cumplieron esta edad, todos los participantes del grupo fueron sometidos a pruebas para examinar su memoria, rapidez mental, razonamiento y atención visual. Los familiares y amigos también respondieron preguntas con el correr de los años.

Aún en la actualidad, y del total del grupo estudiado, el 5% fue considerado dependiente de la marihuana.