Niña llega con golpes a casa y la maestra dijo que era por su mal comportamiento; un video reveló la terrible verdad

La profesora explicó a la madre que la menor que los golpes que presentaba su hija era porque solía jugar en clase y que incluso, ya la había pateado en anteriores ocasiones, pero algo no le cuadró y exigió ver las grabaciones de las cámaras de seguridad

Una gran mentira por parte de una maestra en una escuela en Johnson, condado perteneciente a Kansas, ha sido develado por la grabación realizada por una cámara de seguridad que muestra el momento exacto en el que agrede brutalmente a una pequeña que se encontraba en una biblioteca, hecho que negó durante varios días.

Todo ocurrió el pasado mes de marzo. La pequeña de 5 años volvió a casa tras un día en la escuela Bluejacket Flint, en donde mostró a su madre los golpes que le había dado su maestra, a la cual tacho de “mala”.

Luego de lo que le contó su hija, la madre de esta pidió una cita con la directora de la escuela y con la maestra en cuestión, Crystal Smith, a quien le pidió explicaciones del por qué su hija había llegado con varios golpes. La profesora le dijo a la madre que su hija solía tener mal comportamiento en clase, que se la pasaba jugando y que por esto mismo se había golpeado cuando fueron a la biblioteca, incluso le aseguró que la niña ya la había pateado en otras ocasiones.

La madre no creyó lo que la maestra le contaba de la niña, pues sabía que su hija no se comportaba de esa manera, así que solicitó ver los videos tomados por las cámaras de seguridad que hay en la escuela. Luego de una semana, finalmente pudo revisar las grabaciones y una de ellas justo muestra a la pequeña escondiéndose detrás de una estantería que hay en la biblioteca y a lo lejos se ve a la maestra Crystal platicando con otra mujer.

Después de un rato, la maestra se percata de dónde esta la pequeña, a quien toma por un brazo y la arrastra; luego se acerca a ella y le da una patada en la espalda.

“Cuando vi el video se me rompió el corazón, porque todo lo que elladijo, se sentó a la mesa conmigo y mintió sobre todo, me mintió. Le mintió a todos. Y fue casi convincente… No puedo realmente ponerlo en palabras. Me dolió por mi hija, y estaba furiosa con el hecho de que alguien pudiera hacer eso”, explicó la madre a la cadena KCTV5.

Tras revelarse el contenido del video, Smith fue suspendida de sus labores y finalmente la despidieron el pasado 25 de marzo.

“Tomamos nuestra responsabilidad de mantener a los niños a salvo con extrema seriedad, y como padres y educadores estamos devastados siempre que un niño no es tratado con respeto y amor. Apenas descubrimos lo que había ocurrido, actuamos para separar a la maestra del contacto con los alumnos, y procedimos a despedirla”, explicaron las autoridades escolares mediante un comunicado.

Ahora, la fiscalía del condado de Johnson, en Kansas, analizaba también la posibilidad de procesar a la maestra.