Este 1o de Mayo, las licencias nos urgen

Juntos marcharemos para exigir que se aprueben

He vivido en Long Island durante los últimos 17 años y nunca he tenido acceso a una licencia de conducir.Durante años he soportado inviernos duros y fríos y me he parado bajo el fuerte sol durante los veranos, esperando que el autobús público me lleve al trabajo o me lleve a recoger a mis hijos a la escuela.