¿Sugey Ábrego intentó suicidarse por la depresión de su divorcio?

La actriz habría intentado aventarse de un cuarto piso

De acuerdo con información de varios medios de comunicación, Sugey Abrego reveló que hace cuatro meses intentó suicidarse debido a la crisis que enfrenta por el proceso de divorcio con su aún esposo. Honesta es como la actriz narró el momento en el que buscó dejar de existir en este mundo.

“Nunca lo había platicado, pero estoy en proceso de divorcio de mi marido y todo porque se acabó la historia de amor, un día me dice que no quiere tener familia, descubro que tiene una relación en Tinder y cuando le pido el divorcio, se niega a dármelo… Diciembre para mí fue complicado, porque en ese mes decidí aventarme del cuarto piso de mi edificio. Me puse de frente y cuando estaba lista para hacerlo, la señora que nos ayuda en la casa me jaló de suéter y es por ella que hoy estoy viva”.

La actriz reconoce que en este proceso de depresión opto por buscar ayuda, misma que hasta el día de hoy sigue teniendo.

“La chica que me salvó, habló con mi familia y les dijo mi situación, un tío que es psiquiatra me atendió y bueno tengo que decirlo que estoy tomando antidepresivos, porque la depresión es una enfermedad y pocas personas le dan la importancia… Cuando tú ves a una persona que esta triste, tienes que estar al pendiente de ella porque sus estados de ánimos, se bajan y eso se debe a una parte química… Yo estoy lista para salir adelante porque si no pienso en mí, nadie lo hará y tengo muchas ganas de salir adelante”.

POR: Gabo Cuevas