Venezolanos en Nueva York protestan frente al consulado en Manhattan

Portando la bandera tricolor decenas acuden al llamado de manifestarse como parte de la ‘Operación Libertad’

El Consulado de Venezuela en Nueva York, ubicado al lado de la Catedral de San Patricio, también se convirtió este martes en epicentro de una demostración de decenas de venezolanos que residen en la Gran Manzana, y quienes se unieron al llamado de los líderes opositores de su país de tomarse las calles en lo que se catalogó como la ‘Operación Libertad’.

Entre los gritos de “Venezuela Libre” y “Maduro dictador”, el tricolor fue el símbolo que más resaltó en la manifestación en Nueva York. Pero no solo fue en las banderas, el amarillo, azul y rojo, también se observó en la vestimenta de los manifestantes, en camisas, gorras y hasta en sus zapatos.

Uno de ellos fue Eduardo Lugo, un joven de 25 años, quien es uno de los coordinadores del grupo ‘SOS Venezuela Nueva York, y quien resaltó la importancia de hacer escuchar su voz en este día tan crucial para su país. “Esta es una lucha que le pertenece a cada ciudadanos venezolanos, que nos hemos puesto del lado de la Constitución, y en respaldo de Juan Guaidó”.

El joven, quien lleva 7 años viviendo en la Gran Manzana, enfatizó que son estos movimientos populares los que lograrán hacer un cambio en su país, y por ello pidió a sus compatriotas, tanto en Nueva York como en otras ciudades, a que también salieran a las calles. “El régimen de Maduro está en sus últimos días porque no tiene apoyo popular, tiene poco respaldo militar y de la comunidad internacional, pero lo más importante, es rechazado por el propio pueblo”, expresó el activista.

Lugo fue uno de los que dirigió la demostración en el consulado en pleno corazón de Manhattan, que es considerado la ‘joya de la corona’ de la diplomacia venezolana, y que se convirtió en un símbolo de la oposición desde el pasado 18 de marzo, día en que enviados del presidente interino Juan Guaidó, cambiaron la cerradura del edificio y tomaron posesión de las instalaciones que permanecían cerradas desde comienzos de año. Todavía allí no se está prestando servicio consular.

“Yo me vine hace dos años de Venezuela, y lastimosamente no pude ver a este gobierno salir, y al enterarme de los que estaba pasando hoy me dio una gran impotencia y una necesidad de participar, y de hacer algo”, expresó Mariana Ramírez, de 22 años y quien reside en Nueva Jersey.

“No creo que nada me llene más de emoción que lo que está pasando hoy, y mi única forma de contribuir es apoyar este movimiento que comenzó en mi país. No hay nada más importante que esto ahora”, agregó la joven, quien contó que hasta tuvo que escaparse del trabajo para poder asistir a la demostración.

Un padre de 52 años, quien participó en la protesta junto a su hijo de 14, indicó que lleva una década viendo fuera de su país, y está esperanzado que haya un cambio pronto para poder regresar. “Hemos perdido todas las libertades en Venezuela y ya está llegando el momento en que el pueblo se está dando cuanta cada vez más que la única manera para que haya un cambio es apoyando este movimiento que ha inspirado Guaidó”.

Este padre de familia cree que lo más importante es que el proceso de conversaciones que inició el presidente interino con las Fuerzas Armadas este martes, sea lo que al final terminará en un apoyo total de los militares que darán el paso definitivo para que Maduro deje el poder.

“Las Fuerzas Armadas están integradas por el mismo pueblo, y ellos también están sufriendo por la crisis creada por este Gobierno y no dejarán pasar la oportunidad que se ha creado para terminar con todo esto de una vez por todas”, indicó el hombre.