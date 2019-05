Daimler dice no saber cómo es que el presidente de Corea de Norte consiguió las limusinas de su marca

El mandatario coreano fue sorprendido conduciendo dos limusinas que no pueden ser exportadas a su país

La marca de autos alemanes de lujo Daimler, la cual también fabrica limosinas blindadas, dijo que no tiene idea de cómo es que el presidente de Corea del Norte, Kim Jong Un, obtuvo sus vehículos, explica un reporte de The Associated Press.

El presidente comunista del aislado país asiático ha sido visto en varios eventos utilizando las limosinas lujosas. Entre los más recientes resalta sus encuentros privados con los mandatarios de Rusia y Estados Unidos, Vladimir Putin y Donald Trump.

Pese a que las restricciones impuestas por las Naciones Unidas prohíben que se exporten limosinas país, debido a que Jong Un sigue experimentando y albergando armas nucleares, el poderoso líder ha sido visto transportado por una limusina Mercedes Maybach S600 Pullman Guard y una Mercedes Maybach S62, ambas marcas de la división de la compañía Daimler AG.

De hecho, se cree que el coreano utilizó su S600 Pullman Guard limusina para llegar a su junta con Trump en Singapur (China) el pasado mes de junio y el pasado mes de febrero, en Hanoi (Vietnam).

“No tenemos la menor idea de cómo se entregaron esos vehículos a Corea del Norte”, dijo un representante de la marca a la agencia de negocios en un comunicado, agregando que “para Daimler, la correcta exportación de productos de conformidad con la ley es un principio fundamental de la actividad empresarial responsable”.

Corea del Norte no es un país al que la marca de autos de lujo pueda exportar autos.

“Nuestra compañía no ha tenido conexiones comerciales con Corea del Norte por más de 15 años y cumple estrictamente con los embargos de la Unión Europea Y Estados Unidos”, agregó la representante. “Para evitar las entregas a Corea del Norte y a cualquiera de sus embajadas en todo el mundo, Daimler ha implementado un proceso de control de exportación integral. Las ventas de vehículos por parte de terceros, especialmente de vehículos usados, están fuera de nuestro control y responsabilidad”.

Te puede interesar: