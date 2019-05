Estos son los millonarios sueldos que reciben las grandes estrellas de cine

La información fue dada a conocer por la revista Variety

Con el paso de los años, el mundo del cine ha ido cambiando, algunas de las estrellas de cine más codiciadas ahora ya no lo son, mientras que otras se siguen manteniendo en la cima del éxito y por ende sus cuentas bancarias han ido en aumento, gracias a las nuevas plataformas de streaming que se han fusionado con estudios para hacer nuevo contenido.

Según información de una reciente publicación de Variety, Netflix es quien mejor le paga en estos momentos a su talento y un claro ejemplo es Ryan Reynolds, actor que recibirá $27 millones de dólares por protagonizar la cinta de Michael Bay, sobre un escuadrón de vigilantes privados llamada “Six Underground”.

Otros de los afortunados en recibir las mieles del éxito que ha cosechado Netflix, son Denzel Washington y Will Smith; el primero solicitó $30 millones para poder realizar una película de acción y el segundo obtuvo cerca de $35 millones por participar en la secuela de “Bright”.

A continuación esta es la lista de los millonarios sueldos que han recibido algunas de las estrellas favoritas de la pantalla grande por sus más recientes protagónicos.

Robert Downey Jr.: $20,000,000 por “Tha Voyage of Doctor Dolittle”.

Tom Cruise: $14,000,000 por “Top Gun: Maverick”.

Gal Gadot: $10,000,000 por “Wonder Woman 1984”.

Jason Statham: $13,000,000 por “Fast and Furious: Presents”.

Dwayne Johnson: $20,000,000 por “Fast and Furious: Presents”.

Margot Robbie: $10,000,000 por “Birds of Pray”.

Sin embargo, aunque todo parezca marchar bien en la industria cinematográfica, no es así, ya que otros famosos actores se tienen que conformar con ganar hasta menos de la mitad de lo que percibían en sus mejores épocas, como es el caso de Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, quienes recibirán aproximadamente $10,000,000 por su participación en “Once Upon a Time in Hollywood”, la nueva entrega de Quentin Tarantino.