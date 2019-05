Modelo plus boricua en video de Bad Bunny: “Me hizo sentir en confianza”

View this post on Instagram

☀️⛱💧🚤 It's finally heeeeereeeeee! Primeramente doy gracias a Dios por las oportunidades que se me han puesto en el camino. Segundo agradezco a @nicoolediane , mi talent manager que literalmente me sacó del trabajo para yo grabar este palo 🔥🔥🔥 ¿cómo le iba a decir que no? Agradezco a por el contacto a @pointofviewpr , a @fernandolugoo por la visión y dirección, @palfonso93 por el stylist. Pero sobretodo, a Benito @badbunnypr por su humildad, carisma y profesionalismo. Me sorprendió en sobre manera su actitud tan positiva y su forma de hacerme sentir cómoda. Como si fuera mi pana de toda la vida. Ha sido la experiencia mas brutal que he tenido en mi vida y espero así muchas más. Gracias a los que siempre me han apoyado, los que estan ahí para subirme la autoestima y velar por mis inseguridades. Gracias, mami Carmen, por darme el cuero duro y el carácter para ser segura de mi misma. Bueno… que lo disfruten. 👇👇👇👇👇 Link del video: https://youtu.be/8cJ7kufF5I4 Insta: @gabu206 • • • • • • • • • • #badbunny #badbunnypr #200mph #a200mphenunjetski #empowerment #fun #latina #thick #plusmodel #plussizefashion #style #love #instagood #influencer #plusfashionstyle #picoftheday #puertorico #celebratemysize #effyourbeautystandards #bodypositive #selflove #novababe @curvypowerpr