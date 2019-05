‘Parece la bruja del 71’: Explotan contra Carolina Sandoval tras defenderse de las ‘lombrices digitales’

"La Venenosa" le ha puesto un alto a las ofensas

Carolina Sandoval recibió muchas críticas en Instagram por hablar del tema de Venezuela y los momentos turbulentos que se viven en el país latino. Algunos usuarios la han acusado de solo aprovecharse del asunto para generar más likes y seguidores en las redes sociales.

La presentadora de “Suelta la sopa” publicó un video en donde se defiende de los ataques a los que llama “lombrices digitales”.

“Muchos de nosotros los influencers a diario somos víctimas de las personas que se disfrazan en redes creando cuentas para ofender y por supuesto tenemos que aguantarnos. Hoy saqué un poco de lo que vivimos para compartir mi sentir”, escribió “La Venenosa”.

Su explicación generó algunos insultos contra la conductora de televisión sobre su apariencia.

“Parece la bruja del 71 o La llorona con ese cabello”, un usuario comentó. “Las fajas no sirven, te las quitas y se vuelven a caer las lonjas. No sé porque las usan si quedan iguales, no les quita lo gorda”, otro usuario agregó.

No a todos les pareció lo que comentaba Sandoval y hubo un usuario que se soltó con una respuesta extensa.

“El interminable tema, las lombrices digitales. No duermes, no te dejan vivir y lo peor aún, tú eres otra lombriz digital. Yo creo que eso es lo que no te deja vida, porque al menos uno lo hace por buscarte la lengua más no por envidia porque no tienes nada que pueda envidiarte. Tú lo haces para poder pagar tus cuentas y eso está como feo, ¿no venenosa? Vivir a costilla de hablar mal de los demás, que fuerte todo”, se defendió el usuario.

Pero los fans de la “reina de la faja” no tardaron en salir a su defensa.

“Como se declaran y protestan las lombrices digitales, sólo esperan que esta mujer publique para cacarear como las gallinas”, un fan comentó. “Me gusta ese comentario, te aplaudo”, agregó otro usuario. “Los que te seguimos es porque sabemos quien eres y te adoramos tal cual”, otro admirador añadió.