Pasajero pierde un brazo y ambas piernas arrollado por el Metro en Queens

Sucedió en la estación de la avenida Elmhurst

Un hombre salvó milagrosamente su vida, pero perdió un brazo y dos piernas después de ser atropellado por un tren en Queens el lunes por la noche.

La policía dijo que la víctima, que se cree que tiene unos 30 años, fue golpeada por un tren de la línea R que salía de la estación de la avenida Elmhurst.

Las autoridades no estaban inmediatamente seguras sobre cómo el hombre no identificado había caído a las vías del tren, pero no se sospecha de criminalidad.

Fue llevado al Elmhurst Hospital en estado crítico, informó New York Post.