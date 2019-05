Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Durante este fin de semana disfruta de las canciones de Gilberto Santa Rosa, Victor Manuelle y India en Atlantic City, asiste a un concierto gratuito con el percusionista y compositor Bobby Sanabria en Hostos Community College y celebra junto a toda la familia el Cinco de Mayo

Jueves 2

Safari con Dinosaurios en el Zoológico de El Bronx

Los más pequeños de la casa pueden integrarse a un safari con dinosaurios en el Zoológico de El Bronx. Puedes realizar este singular paseo con las enormes criaturas y junto a toda la familia hasta el próximo 3 de noviembre. Cuenta con 40 dinosaurios animatrónicos que estarán en un área boscosa de 2 acres dentro del parque. Información y entradas: http://www.bronxzoo.com/dinosaur-safari

Viernes 3

Teatro: La canción

Si todavía no has visto el musical ‘La canción’, que cuenta con música del rapero puertorriqueño Vico C, tienes oportunidad de hacerlo este viernes. La producción a cargo de Repertorio Español cuenta la historia de Rafa, un joven de El Bronx apasionado por cantar. La música de este montaje es una mezcla de rap, salsa, merengue y bachata, es en español y tiene subtítulos en inglés. Información y entradas: http://www.repertorio.nyc

Taller de arte para niños

Un programa de arte infantil instruirá a niños sobre las trayectorias de Monet, Picasso y Matisse. Durante la segunda parte de este taller los participantes podrán crear su propio arte inspirados en el trabajo de estos artistas. La clase, que se repite todos los viernes hasta el próximo 24 de mayo, es gratuita. De 12:15 a 1:15 p.m. En el Williamsbridge Oval Recreation Center en el 3225 Reservoir Oval East, El Bronx. Información: http://www.nycgovparks.org

Sábado 4

Tripletazo de salsa

Reúne a tus amigos y prepárate para vivir un concierto en el que podrás cantar a todo pulmón los éxitos de tres de los más importantes interpretes del género de la salsa. Los cantantes puertorriqueños Víctor Manuelle, Gilberto Santa Rosa y la India se unirán en Tropicaliente 2. A las 9 p.m., en el Etess Arena del Hard Rock Cafe, 1000 Boardwalk, Atlantic City, NJ. Información: http://www.ticketmaster.com

Concierto: Alacranes musical

Esta noche la puedes consagrar a la música del grupo duranguense Alacranes Musical. La banda, creada en 1995, cuenta con una extensa trayectoria que abarca 13 álbumes de estudio, seis compilaciones, un disco de corridos, y un disco en vivo. ‘Por tu amor’, ‘Micaela’, ‘A cambio de que’ y ‘Por amarte’ son solo algunos de los temas más populares del grupo. En Patron NightClub, 1465 Jerome Ave, Bronx, a partir de las 9 p.m. Entradas: http://www.boletosexpress.com

Domingo 5

Celebra el Cinco de mayo con Gorayeb & Asociados

La firma de abogados Gorayeb & Asociados, mejor conocidos como ‘Los abogados del pueblo’, invita a echar el estrés de la rutina a un lado y a pasar un día completo de diversión celebrando el Cinco de Mayo en el Flushing Meadow Park, en Corona, Queens. La firma de abogados tendrá un quiosco en el que ofrecerá regalos y pintura de cara para los niños. De 11 a.m., a 6 p.m. Información: http://www.gorayeb.com

Intégrate a un desfile

Prepara tu cámara fotográfica y reúne a toda la familia para asistir a una fiesta callejera con motivo del Cinco de Mayo. La Asociación Tepeyac organiza el Cinco de Mayo Parade en el que podrás disfrutar de música, bailes y ver desfilar los más coloridos trajes típicos mexicanos. El desfile partirá desde Central Park West y la calle 116 y culminará en la calle 97, en Manhattan. De 12 a 3 p.m. Información: http://www.eventbrite.com

Recorrido en bicicleta

Únete a Five Boro Bike Tour un desafío deportivo para recorrer en bicicleta 40 millas a través de los cinco condados de la ciudad. El punto de partida para esta aventura ciclística, organizada por Bike New York, es el lado norte de Battery Park, en el área del bajo Manhattan. Información: http://www.bike.nyc/events/td-five-boro-bike-tour/

Hoboken Festival

Disfruta del Spring Arts & Music Festival en el participarán 300 artistas, escultores, fotógrafos y artesanos. Esta fiesta contará con tres escenarios en los que habrá música y juegos. Este festival ofrecerá además la oportunidad de comprar comidas y bebidas. En el 94 Washington Street en Hoboken, NJ. Entre los artistas que estarán en tarima figuran James Calleo, Debra Devi, Jeb Jones, Mariachi Artístico, Máxima Alerta. Gracias. Información: http://www.hobokennj.gov/departments/cultural-affairs

Martes 7

Sabores de Queens

Degusta platos provenientes de 60 restaurantes de todo el condado durante la celebración de Taste of Queens. Este festival, que también ofertará bebidas, es además, una buena oportunidad para conocer e interactuar con líderes de negocios de la referida comunidad. En el New York Hall of Science. Información: http://www.thequeenstaste.com

Miércoles 8

Teatro: FuerzaFest

Aprovecha para participar en el festival anual de teatro FuerzaFest, que entre monólogos, guiones de teatro, comedia, música, exhibiciones de arte y paneles celebrarán a la comunidad LGBTQ Latina. Fuerza Fest, que se desarrollará desde el lunes 8 de mayo y se prolongará hasta el viernes 19 de mayo, es el primer y único festival Latino-LGBTQI en la región noreste. Información: http://www.fuerzafest.org

Jueves 9

Concierto: Rudy La Scala

Acompaña al cantante, músico y compositor Rudy La Scala en una noche romántica en Café Imperial. Revive con el cantante ‘Mi vida eres tú’, ‘Volvamos a vivir’ y ‘El cariño es como una flor’, entre otros muchos temas. El artista compartirá escenario con el cantante Pastor López y su combo. En Bound Brook, NJ, a partir de las 7 p.m. Información: http://www.boletosexpress.com