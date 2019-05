Avengers Endgame: Fans querían llamar Thor a su hijo

Los padres son fanáticos de los héroes de Marvel, pero desistieron ante la petición del oficial del Registro Civil

MÉXICO – Ante la euforia de que ha desatado el estreno de la película “Avengers Endgame“ unos fans de los superhéroes de Marvel querían llamarle Thor a su pequeño hijo, pero por fortuna para el menor, el juez del registró civil convenció a la pareja de desistir esa idea.

Y es que, a pesar de que los padres tienen la libertad de poner el nombre que quieran a sus hijos, los representantes del Registro Civil tiene la obligación de pedirles a los matrimonios que eviten nombres extraños para los menores, ya que pueden sufrir bullying en un futuro.

Santos Alberto Castillo Maya, oficial del Registro Civil de Tampico Alto, en el estado de Veracruz, dijo que en estos días acudió a las instalaciones una pareja que quería llamar a su hijo Thor, como el dios del trueno, el superhéroe del Universo Marvel.

“Efectivamente unos padres de familia querían ponerle el nombre de Thor Alberto a un recién nacido”, comentó a la prensa local el oficial del Registro Civil.

Pero el funcionario les pidió que reconsideraran ese nombre (Thor) por los problemas que pudiera tener el menor y se sujeto de burlas.

“Por cuestiones de dirección general del Registro Civil tenemos la indicación de hacer hincapié a los padres de familia que no deben de ponerles nombres extraños de los cuales más adelante puedan convertirse en víctimas de bullying”, indicó Castillo Maya.

Para fortuna del menor, los papás desistieron de la idea de llamar Thor a su pequeño.

“Afortunadamente hablamos con los papás y logramos convencerlos de que no le pusieran ese nombre. El Código Civil no nos lo prohíbe, pero sí tenemos las indicaciones estrictamente de decirles que no les pongan nombres raros o extraños”, indicó el oficial del registro civil.

