“Canelo” Álvarez vs. Daniel Jacobs: sugerencias para ver en vivo la pelea

El mexicano y el estadounidense repartirán puños el sábado en Las Vegas por tres títulos de peso medio

Este sábado 4 de mayo tendrá lugar en el T-Mobile Arena de Las Vegas una de las peleas más importantes en la historia del boxeo, cuando el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez le haga frente al estadounidense Daniel Jacobs por los títulos de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

El boxeador tapatío saldrá a darlo todo en el ring para engrandecer aún más su carrera en la búsqueda de su tercer cinturón y de conseguirlo, solamente le faltaría el fajín de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) para poseer los cinturones de los cuatro organismos de boxeo, algo que hasta ahora no ha logrado ningún mexicano en el deporte de los puños.

El combate ha generado gran expectación que miles de aficionados esperan con ansia en la llamada “Ciudad del Pecado”, a la que arribaron desde este miércoles “Canelo” ‘Alvarez y Daniel Jacobs para ofrecer su última conferencia de prensa previa al enfrentamiento, con sus respectivos equipos de trabajo.

La pelea “Canelo” vs. Jacobs también podrá seguirse en vivo por televisión y en distintas plataformas digitales y aquí te compartimos las opciones más viables en Estados Unidos y México.

La transmisión de la función sabatina comenzará a partir de las 8:00 pm ET / 7:00 pm Centro / 5:00 pm PT y la pelea estelar está programada alrededor de las 00:30 am ET / 11:30 pm Centro / 9:30 pm PT.

¿Dónde seguir la transmisión en vivo?

En Estados Unidos son varias las opciones para seguir de cerca el combate entre “Canelo” y Jacobs. A través de las plataformas digitales de DAZN.com y RingTV.com, en ambos casos pagando por verla en vivo.

También se podrá seguir en exclusiva a través de Telemundo Deportes y en su plataforma digital previa suscripción a DAZN.com.

El Canal Space también tendrá la transmisión en vivo de la pelea.

En México, además de seguir la pelea en vivo en el Canal Space en la televisión de paga, Televisa (canal 5) y TV Azteca (canal 7) también tendrán la transmisión pero con un retraso de aproximadamente 15 minutos.