Cardi B se desnuda y da clase de anatomía a fans que la acusan de haber expuesto su vagina en los Billboard 2019

La rapera habría tenido un accidente de vestuario durante la alfombra roja de los Billboard Music Awards 2019

Cardi B siempre da de que hablar en donde se presente y los Billboard Music Awards 2019 no fueron la excepción. La rapera no solo dio la nota por la manera escandalosa en la que besó a su pareja, el también rapero Offset, si no por su vestuario con tremendo escotazo con el que habría sufrido un accidente.

Como todos pudieron ver, la pareja de raperos hizo su entrada triunfal besándose de lengüita acaparando las miradas de todos los fotógrafos en el MGM Grand de Las Vegas. La intérprete de “I Like It” en un momento alzó su pierna y expuso más de la cuenta y los cibernautas no tardaron en reaccionar.

La mayoría estuvo de acuerdo que había expuesto su vagina al no portar ropa interior y rápidamente la imagen se volvió tendencia.

Como Cardi B es una mujer que afronta todos los escándalos en los que se ve envuelta, realizó un video en Instagram para dar unas clases de anatomía. En el clip aparece completamente desnuda mostrando la parte que confundieron con su vagina.

“Esta parte aquí, la parte que se me ve cuando le hago así”, dice mientras alza su pierna. “Eso es solo mi trasero. Saben que cuando uno tiene una trasero grande. Esa parte engorda. Esta parte de aquí, es lo que le da al pene comodidad”.

La rapero continuó explicando usando palabras vulgares y acusando a algunos de editar la foto.

“¿Ahora todos se mueren de ganas de verme la vagina? Me hubieran visto cuando era stripper y me promovía. Ahora, muy tarde”, concluyó.