Las mejores cámaras de seguridad inalámbricas para la casa en 2019

Las cámaras de seguridad inalámbricas son una excelente manera de vigilar tu hogar y detectar posibles problemas. Pero el hecho de que tu casa sea más segura no significa que las imágenes que recopilan estas cámaras de video por secuencias sean necesariamente seguras, o incluso privadas. Es por eso que Consumer Reports está reforzando sus pruebas de estos populares dispositivos inteligentes en la casa.

“Tu hogar es un lugar muy privado”, dice Robert Richter, gerente de programas de CR para pruebas de privacidad y seguridad. “Elegimos agregar pruebas de seguridad de datos y privacidad de datos a nuestras evaluaciones de cámaras de seguridad inalámbricas porque son capaces de capturar y transmitir datos muy confidenciales”.

Estas nuevas pruebas forman parte del trabajo de Consumer Reports sobre la Norma Digital, una norma de código abierto que creó con otras organizaciones para fomentar la privacidad y la seguridad digital en productos y servicios de consumo. Con la Norma Digital, realizamos más de 50 pruebas de privacidad y seguridad de datos en cada cámara.

Con la incorporación de estas nuevas pruebas exhaustivas en nuestras clasificaciones, puedes estar seguro de que estás eligiendo una cámara de seguridad inalámbrica con buena calidad de imagen y muchas funciones inteligentes, además de una que mantendrá tus grabaciones lo más seguras y privadas posible. Para obtener más información sobre los resultados de nuestras pruebas de privacidad y seguridad, consulta nuestra historia sobre el riesgo de seguridad que encontramos en una cámara D-Link.

Cómo probamos las cámaras de seguridad inalámbricas

Nuestras pruebas de seguridad y privacidad de datos evalúan la documentación pública de cada modelo (como las políticas de privacidad) para ver qué declaraciones emite el fabricante sobre la forma en que maneja sus datos. Las pruebas incluyen la inspección de la interfaz de usuario y el tráfico de red proporcionado por la cámara y su aplicación de teléfono inteligente complementaria.

“Además de nuestras nuevas pruebas de seguridad de datos y privacidad de datos, nos tomamos el tiempo para mejorar nuestras pruebas de calidad de imagen al desafiar a las cámaras con situaciones de iluminación más complicadas”, dice Bernie Deitrick, ingeniero de pruebas de CR para cámaras de seguridad inalámbricas. También evaluamos en las cámaras la facilidad de uso, el tiempo de respuesta de las alertas a teléfonos inteligentes y las funciones inteligentes.

Nuestras pruebas de calidad de imagen evalúan la imagen de una cámara con buena luz, con poca luz y sin luz (para determinar qué tan bien funciona su visión nocturna, para que puedas estar tranquilo de que el escándalo en el patio solo sean los mapaches otra vez). Para desafiar aun más las cámaras, agregamos diferentes niveles de retroiluminación a cada situación de iluminación.

Nuestros evaluadores también analizan una amplia variedad de funciones inteligentes, que incluyen zonas de vigilancia (que pueden enfocar las alertas en áreas de la imagen que especifiques, útiles para vigilar pasillos o ignorar una calle concurrida), reconocimiento facial (para detectar a personas conocidas y desconocidas), control de voz (con Amazon Alexa, el Asistente de Google y Siri de Apple) y geoperimetraje (que enciende y apaga las cámaras a medida que transitas por el área). Todas estas características se incluyen en nuestra exclusiva puntuación Smart IQ para dispositivos hogareños inteligentes, que puedes utilizar para encontrar las cámaras más inteligentes del grupo.

Todos estos resultados de prueba se combinan en una puntuación general para cada modelo en nuestras clasificaciones de cámaras de seguridad inalámbricas. A continuación, hemos seleccionado las cuatro mejores de esas clasificaciones con modelos creados por Amazon, Netgear y Nest. Todas cuentan con visión nocturna, video HD, geoperimetraje (geofencing), control de voz a través de asistentes digitales y audio bidireccional.

Sigue leyendo para ver las reseñas de las mejores cámaras de seguridad inalámbricas de las pruebas de Consumer Reports, enumeradas en orden alfabético. Los miembros de CR también pueden ver las clasificaciones de estos modelos a continuación o, para una inmersión más profunda, consulta nuestras clasificaciones completas de cámaras de seguridad inalámbricas.

Cuatro cámaras de seguridad inalámbricas estupendas

Amazon Cloud Cam

La mejor oferta de CR

Almacenamiento de video gratuito: 24 horas

Costos de suscripción opcionales: $7/mes a $200/año

Opinión de CR: El modelo más asequible de esta lista, la Amazon Cloud Cam, es una gran cámara versátil. No recibe las clasificaciones más altas en nuestras pruebas, pero sí se vincula con Nest Cam Indoor para la privacidad y seguridad de los datos, por lo que recibe la calificación de Muy bueno con respecto a la privacidad. También ofrece un nivel confiable de calidad de imagen y velocidad de respuesta. Las funciones de la Cloud Cam incluyen 24 horas de almacenamiento gratuito de video en la nube para clips de video en la nube para clips de video activados por el detector de movimiento de la cámara (imágenes que capturan movimiento, sin interrupción de comunicación) y el control de voz a través de Amazon Alexa. Con una Suscripción a Cloud Cam, obtendrás zonas de vigilancia, detección de personas y más capacidad de almacenamiento de video basado en el movimiento.

Nest Cam Indoor NC1102ES

Almacenamiento de video gratuito: 3 horas de fotos instantáneas, sin video

Costos de suscripción opcionales: $5/mes a $300/año

Opinión de CR: La Nest Cam Indoor ofrece una calidad de imagen y una velocidad de respuesta comparables a las de Amazon Cloud Cam, pero cuesta $80 más, no le va tan bien en nuestra evaluación Smart IQ (donde recibe apenas la calificación de Bueno) y no ofrece almacenamiento de video gratuito, solo 3 horas de fotos instantáneas. Sin embargo, funciona bien con Amazon Alexa y el Asistente de Google (a diferencia de Amazon Cloud Cam, que, como es de esperar, favorece a Alexa). Con una Suscripción a Nest Aware, la Nest Cam logra grabaciones de video continuas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, detección de personas y zonas de vigilancia.

Nest Cam IQ Indoor NC3100US

Almacenamiento de video gratuito: 3 horas de fotos instantáneas, sin video

Costos de suscripción opcionales: $5/mes a $300/año

Opinión de CR: La Nest Cam IQ Indoor es una cámara de seguridad fantástica, que recibe calificaciones altas en nuestras pruebas de calidad de imagen y tiempo de respuesta. También se desempeña bastante bien en nuestras nuevas pruebas de seguridad y privacidad de datos, donde obtiene la calificación Muy bueno para la seguridad de datos. Este modelo le brinda un sensor de imagen 4K (lo que significa que puede ampliar una parte de la imagen sin perder la calidad de la imagen), el Asistente de Google incorporado para controlar la cámara (así como otros dispositivos inteligentes), control de voz a través de Amazon Alexa (a través de otro dispositivo, no integrado en la cámara), detección de personas y 3 horas de fotos instantáneas activadas por movimiento (sin videoclips). Con una Suscripción a Nest Aware, también obtendrás grabaciones continuas de video las 24 horas del día, los 7 días de la semana, reconocimiento facial y zonas de vigilancia.

Netgear Arlo Pro 2 Smart Camera VMC4030P

Almacenamiento de video gratuito: 7 días

Costos de suscripción opcionales: $3/mes a $20/mes

Opinión de CR: La Netgear Arlo Pro 2 ofrece una excelente calidad de imagen y tarifas mejores que los modelos de Amazon y Nest en nuestras pruebas Smart IQ. Pero este modelo también recibe los puntajes más bajos de privacidad y seguridad de los datos de las 4 cámaras que se enumeran aquí (con la calificación Bueno para la privacidad de datos), lo que te obliga a elegir si deseas priorizar la privacidad de los datos o la calidad de la imagen. En cuanto a las funciones, obtienes una sirena, control de voz a través de Amazon Alexa y el Asistente de Google, una batería recargable y 7 días de almacenamiento gratuito para videoclips activados por movimiento. Con la suscripción de Arlo Smart, puedes obtener más espacio de almacenamiento de video basado en el movimiento, así como detección de personas, zonas de vigilancia y alertas únicas para la entrega de paquetes. La compañía también ofrece suscripciones para grabación de video continua las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Inscríbete para recibir Lo último – nuestro boletín mensual. Recibe contenido nuevo entregado directamente a tu correo electrónico.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2019, Consumer Reports, Inc.