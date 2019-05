Mujer llega a los 104 años por haber bebido soda light

No hay un secreto para vivir una vida larga, quizás se trata más de una dieta equilibrada y moderación en todo lo demás

Theresa Rowley, de Michigan, cumplió 104 años este año y ha explicado cómo ha llegado a una edad tan avanzada. Para ella, el secreto es simple: ha bebido mucha Coca Cola sin azúcar, Diet Coke como ella dice.

En declaraciones a WZZM 13, Theresa explicó que bebió al menos una lata de Diet Coke todos los días desde que se lanzó el producto por primera vez en 1982. Ella tenía 68 años por aquel entonces.

“Lo bebo porque me gusta”, explicó.

No se puede saber con certeza si es la bebida gaseosa la que la mantiene con vida a una edad tan longeva, pero ella sospecha que sí.

“Cuando tenía 100 años, pensé que nunca llegaría a 104, pensé que moriría, pero simplemente no sucedió”, contó Theresa a WZZM13. “Luego cumplí 101 años y no pasó nada. Aquí estoy, tengo 104, y todavía no pasa nada”.

En contra de lo que ella piensa, muchos expertos de la salud critican el consumo de este tipo de bebidas por todos los aditivos que contienen. De acuerdo, no contiene azúcar, pero tampoco hay ningún tipo de nutrientes entre los ingredientes.