Una guía para que te perdonen tus préstamos estudiantiles

Dos tercios de los graduados universitarios termina la escuela con préstamos estudiantiles con un promedio de $29,000, y muchos batallan para pagar esa deuda. Pero mientras millones de prestatarios pueden calificar para los programas de condonación de préstamos para borrar parte o todo lo que deben, solo una fracción de los elegibles se aprovechan de ellos.

Demasiados estudiantes “no saben que estos programas existen”, dice Betsy Mayotte, presidente de The Institute of Student Loan Advisors (TISLA), una organización sin fines de lucro que brinda asesoramiento personal gratuito a los prestatarios de préstamos estudiantiles.

El programa federal de perdón de préstamos Public Service Loan Forgiveness (PSLF) es uno de los programas más grandes. Bajo el PSLF, puedes eliminar tu deuda estudiantil restante después de realizar pagos puntuales de 10 años si trabajas en un puesto calificado en el sector público.

Pero hay más de 100 programas federales y estatales, aunque más pequeños o más específicos, que pueden ayudarte a deshacerte de la deuda más rápidamente. También hay una serie de situaciones especiales en las que puedes obtener la cancelación de tus préstamos sin penalizaciones.

Primero las advertencias. La mayoría de los programas de condonación de préstamos tienen requisitos muy específicos. De los que están abiertos a todos los prestatarios, la mayoría se aplica a quienes sufren dificultades financieras. Por lo general, los programas de condonación son solo para préstamos federales, aunque algunos se otorgan en función del lugar donde vives y también cubren préstamos privados. En algunas situaciones, la cantidad perdonada se considera ingreso, por lo que podrías adeudar una gran factura de impuestos.

A pesar de esas limitaciones potenciales, vale la pena investigar si eres elegible. Los nuevos programas aparecen con frecuencia.

El mes pasado, el National Health Services Corps (cuerpo de servicios de salud nacional) reveló una iniciativa para pagar hasta $75,000 en préstamos para individuos que son trabajadores de la salud del sector público o privado y pasan 3 años en empleos para combatir el abuso de sustancias ligadas a la crisis de los opioides.

Casi todos los estados ofrecen un programa de perdón, y muchos tienen varios, por lo general, para trabajar en una comunidad o profesión desatendida, y requieren que trabajes solo por unos pocos años. Los programas no son mutuamente excluyentes, tampoco. Tú podrías estar en un programa estatal o federal de condonación de préstamos siempre y cuando cumplas con los requisitos. Incluso puedes hacer trabajo voluntario a cambio de pagos que van directamente a reducir tu deuda estudiantil.

Según una estimación de la Consumer Financial Protection Bureau (Oficina de protección financiera del consumidor), aproximadamente 35 millones de trabajadores estadounidenses están empleados en el sector público y podrían ser elegibles para el PSLF. Sin embargo, menos de un millón de personas lo han solicitado hasta ahora. Para ayudar a los estudiantes a encontrar estos programas, TISLA creó una base de datos que enumera más de 100 programas de condonación de préstamos.

Aún así, no debes elegir una profesión o asumir una gran cantidad de deuda en función de la posibilidad de que tus préstamos puedan borrarse en el futuro, dice Mayotte.

“Los programas cambian todo el tiempo, y si los presupuestos estatales y federales son ajustados, los fondos para estos pueden reducirse fácilmente”, explica.

Eso podría ser un problema si terminas la escuela con muchos préstamos y el programa con el que cuentas ya no existe.

También hay ventajas y desventajas. Si bien te pueden perdonar una deuda de miles de dólares, se te puede exigir que trabajes en un área rural o en una organización que paga menos de lo que podrías ganar en otro lugar. Debes evaluar si tener un salario mejor pagado te permitiría pagar tu deuda más rápido, dice Mayotte.

Una guía para el perdón de préstamos estudiantiles

Sin embargo, si estás batallando con una deuda, vale la pena encontrar formas de obtener alivio de tus préstamos. Aquí hay una guía.

Tu profesión

Hay muchos programas basados en el tipo de trabajo que haces o el tipo de organización que te emplea. Bajo el programa federal PSLF, las personas que han realizado pagos puntuales por 10 años mientras trabajan a tiempo completo en el sector público pueden hacer que se borre el saldo de sus préstamos.

El trabajo del sector público está ampliamente definido. Incluye cualquier empleo en una agencia gubernamental federal, estatal o local o en una organización sin fines de lucro. El tipo de trabajo que haces para la organización no importa. Puede ser como contador o en mercadeo y hacer que tus préstamos sean perdonados en virtud del PSLF.

Además de PSLF, hay muchos programas para personas en carreras de salud y educación que requieren mucho menos años de servicio. Por ejemplo, el programa federal de Teacher Loan Forgiveness (Perdón de préstamos para maestros) les perdonará hasta $17,500 en préstamos federales a maestros empleados a tiempo completo en escuelas primarias o secundarias públicas de bajos ingresos durante 5 años consecutivos.

Muchos estados ofrecen programas de condonación de préstamos para maestros, especialmente si enseñas en un área de alta necesidad. La American Federation of Teachers tiene una base de datos de búsqueda para programas estatales y locales.

El programa de reembolso de préstamos de NURSE Corps Loan Repayment Program paga hasta el 85% de la deuda de la universidad de enfermeras calificadas. El Programa de reembolso de préstamos estudiantiles de la fiscalía del departamento de justicia otorga $6,000 a abogados que tienen al menos $10,000 en préstamos y trabajan en el departamento de justicia durante 3 años.

Los defensores públicos pueden obtener hasta $60,000 bajo el programa de reembolso de préstamos estudiantiles John R. Justice Grant Student Loan Repayment Program. El Programa de Veterinary Medicine Loan Repayment Program (reembolso de préstamos de medicina veterinaria) del USDA brinda a los veterinarios que trabajen durante 3 años en un área donde hay una escasez de veterinarios de $25,000 al año.

Casi todos los estados tienen un programa de condonación de préstamos para atraer a personas de ciertas profesiones a trabajar en áreas marginadas o de bajos recursos. Para encontrar programas en tu estado, comunícate con el Departamento de Educación de tu estado o habla con alguien en la oficina de ayuda financiera de la universidad donde estudias o en una asociación relacionada con tu profesión.

Dónde vives

Un número creciente de estados y ciudades están tratando de atraer a una población más joven y más educada con programas para borrar o pagar su deuda de la universidad.

La beca del Talent Attraction Program (TAP) en la ciudad de Hamilton, Ohio, a unos 40 minutos de Cincinnati, ofrece hasta $5,000 en un período de 25 meses para pagar tus préstamos estudiantiles. Aunque no se limita a una profesión específica, la fundación TAP dice que prefiere a las personas que se han graduado en los últimos 7 años con lo que llaman un grado STEAM: ciencia, tecnología, ingeniería, artes o matemáticas.

Hay programas similares en varias ciudades del Medio Oeste, desde Marquette, Kansas, hasta St. Clair, Michigan.

En el noreste, el programa Move to Maine tiene un incentivo diferente. Cuando te mudas a Maine, el dinero que gastas para pagar tu deuda estudiantil cada año se resta de tus impuestos estatales sobre la renta. Por ejemplo, si pagas $1,800 para tu préstamo y adeudas al estado $2,000 en impuestos, terminarás pagando a Maine solo $200.

Algunos estados solo darán dinero a los graduados universitarios para mudarse allí. Por ejemplo, Remote Worker Grants en Vermont ofrecen subsidios para trabajadores remotos de Vermont y otorgan hasta $10,000 por dos años a las personas que viven en Vermont pero que trabajan de forma remota desde su casa o en un espacio de trabajo compartido para una empresa ubicada fuera de Vermont. Debes haber obtenido un título de asociado o licenciatura en 2015 o más adelante.

Si sirves en las fuerzas militares

Cada rama del ejército ofrece un programa de reembolso de préstamos por Military College Loan Repayment Program como incentivo para enrolarse. Los prestatarios que califican pueden recibir hasta $65,000 en condonación de préstamos durante el tiempo que estén en el servicio militar. Pero los montos y requisitos exactos difieren entre las sucursales y si estás en servicio activo o en las reservas.

Ser voluntario

Varias organizaciones de voluntarios federales te dan dinero para tus préstamos estudiantiles. Los voluntarios de VISTA and Americorps, que trabajan con organizaciones no lucrativas enfocadas en reducir la pobreza y el analfabetismo, pueden obtener hasta $6,000 para pagar préstamos estudiantiles además de dinero para gastos de vida.

Luego están las empresas nuevas como el Shared Harvest Fund, que tiene un concepto de “agente libre de deudas”: termina proyectos voluntarios y ganas créditos que se destinen a la deuda de tu préstamo estudiantil. Lo llaman una “maniobra alternativa” (“mindful side hustle”) que puedes hacer mientras trabajas en otro trabajo de tiempo completo.

Si te incapacitas

Si quedas incapacitado y no puedes trabajar, tus préstamos federales se borrarán de acuerdo con el programa de liberación Total and Permanent Disability (TPD). Puedes dejar de hacer pagos tan pronto como se apruebe tu solicitud, pero estás sujeto a un período de seguimiento de 5 años para comprobar que realmente no puedes trabajar.

Dificultades financieras

Esta no es una buena situación, ya que los préstamos se perdonan solo si no has podido pagarlos en 20 a 25 años, según el tipo de préstamo que hayas sacado y el plan de pagos que hayas recibido. En ese momento, el gobierno cancelará el préstamo, pero hay consecuencias fiscales porque la cantidad perdonada suele estar sujeta a impuestos sobre tus ingresos.

Situaciones especiales

Hay varias circunstancias inusuales en las que puedes hacer que tus préstamos sean cancelados. Incluyen si tu escuela se cierra mientras estás matriculado, si tu universidad te ha estafado de alguna manera, o si la escuela certifica tu elegibilidad para trabajar en una ocupación para la que recibiste capacitación pero no puedes hacerlo debido a un problema físico o mental, incapacidad o antecedentes penales. Puedes encontrar más información sobre cómo calificar y presentar una solicitud en el Departamento de Educación.

