Anciano muere golpeado por el Metro en Manhattan

La víctima no identificada iba caminando por los rieles

Un hombre de 60 años murió arrollado por un tren subterráneo la mañana del viernes.

Alrededor de las 5:10 a.m. la víctima no identificada fue vista de pie en las vías por un operador de la línea 6, cerca de la estación de la calle East 28th y Park Avenue.

El conductor aplicó el freno de emergencia, pero el tren no pudo detenerse a tiempo, dijo la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA),

No se sabe cómo la víctima llegó al túnel, pero no sospecha ninguna criminalidad, dijeron fuentes policiales consultadas por New York Post.