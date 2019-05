Prevén más violencia en cárceles de Nueva York por nuevo beneficio de llamadas gratuitas

El Departamento de Corrección (DOC) asegura que por el contrario la medida bajará los peligros

Los reclusos de Nueva York ya no tienen que pagar por las llamadas telefónicas para comunicarse con sus familiares y abogados, pero el beneficio ha despertado preocupación en algunos, que prevén posibles brotes de violencia.

El temor se basa es que ciertos presos podrían atacar a otros para robarles su cupo telefónico.

Previamente debían pagar 50 centavos de dólares el primer minuto y 5 centavos por cada minuto adicional. Ahora usan números de identificación personal para acceder a 21 minutos de tiempo telefónico gratuito que se les asigna cada tres horas mientras están fuera de sus celdas.

La ciudad ha asignado $8 millones de dólares para costear el servicio activado el pasado 1 de mayo.

Marc Bullaro, ex comandante de inteligencia de Rikers Island, la cárcel más grande de la ciudad, dijo a New York Post que “una gran cantidad de reclusos no usan los teléfonos por miedo a otros presos (…), policías, traficantes de drogas y tipos muy duros”.

El Departamento de Corrección (DOC) alegó que “los agentes están disponibles para asegurarse de que las llamadas se realicen de manera ordenada”, y pronosticó que, por el contrario, las llamadas gratuitas “ayudarán a nuestros esfuerzos para reducir la violencia al bajar el tiempo de inactividad”.