Este es el millonario sueldo que recibirán las estrellas de ‘Hobbs and Shaw’

Universal desembolsó una buena cantidad de dinero para pagarle a los tres actores principales del spin-off de ‘Fast and Furious’. Nada más que $41,000,000 de dólares entre todos ellos.

Protagonizada por Dwayne Johnson y Jason Statham, ‘Hobbs and Shaw’ narra las aventuras de estos dos personajes que deberán unir fuerzas para salvar el mundo.

Para este proyecto, Johnson recibió un pago de $20,000,000 de dólares, Statham $13,000,000 y Idris Elba, que la hace del villano de la película, recibió $8,000,000.

‘Hobbs and Shaw’ es la primera película que se deriva de ‘Fast and Furious’, y el tipo de pago que les están dando a los actores principales demuestra lo mucho que el estudio está invirtiendo para que la película se convierta en una de las más populares entre los espectadores.

La franquicia de ‘Fast and Furious’ ha recaudado más de $5,000 millones de dólares en todo el mundo hasta el momento. Tan solo ‘The Fate of the Furious’ ganó más de $1,200 millones en 2017.

Además de sus sueldos como actores, Johnson y Statham también podrían recibir otro pago más si la película es un éxito, ya que los dos tienen créditos como productores. Esto quiere decir que, si ‘Hobbs y Shaw’ tiene ganancias, una parte de ellas irá a los bolsillos de las dos estrellas también.

Por otro lado, a Johnson también se le hecho un pago por promocionar la cinta en sus redes sociales, por lo que comúnmente cobra alrededor de $1,000,000 de dólares.

‘Hobbs y Shaw’ se estrenará en todo Estados Unidos el 2 de agosto.

