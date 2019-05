La peor pesadilla de Trump se hace realidad

Por más que el presidente Donald Trump trate de evitarlo, la comparecencia de Robert Mueller ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes es casi todo un hecho.

El abogado especial de la Trama Rusa está programado provisionalmente para declarar ante el Congreso el próximo 15 de mayo.

Just to clarify: we are aiming to bring Mueller in on the 15th, but nothing has been agreed to yet. That’s the date the Committee has proposed, and we hope the Special Counsel will agree to it. Sorry for the confusion. https://t.co/FfR8ReLmkp

— David Cicilline (@davidcicilline) May 5, 2019