3 consejos útiles antes de realizarte una ecografía

Existen varias recomendaciones para mejorar las condiciones de este sencillo chequeo

La ecografía es un proceso realizado a través de ondas de ultrasonido para visualizar imágenes en 2 o 3 dimensiones, y se usa en muchos casos para el diagnóstico de pacientes con ciertas enfermedades, pero su uso más frecuente es para detectar los embarazos y monitorearlos.

Gracias a la ecografía, es posible identificar el sexo del bebé e identificar su estado de salud. Así que si piensas ir al médico para realizarte este chequeo, ten en cuenta estos tres consejos:

1. Evitar las cremas para la piel

Si ya planificaste la ecografía, no debes usar ninguna crema para la piel 4 días antes del procedimiento. Estas cremas hidratantes provocan que la piel se hinche, y la ecografía no salga bien debido a que las imágenes puedan ser deficientes o no se puedan ver con claridad.

2. Consume un aperitivo antes de la cita

Si deseas que tu hijo se mantenga activo durante el proceso, entonces consume cualquier dulce o chocolate, unos 30 minutos antes de la ecografía. De esta manera, podrás ver al bebé mejor y activo, moviéndose. No tengas temor de que ingerir dulces pueda afectarlo, ya que los especialistas lo recomiendan en ocasiones esporádicas, y sobre todo para este procedimiento.

3. Beber suficiente agua días antes

Para que el líquido amniótico esté más claro, la clave está en beber bastante agua varios días antes de la ecografía. Otra recomendación es que acudas con la vejiga medio llena. Esto puede ayudar a visualizar mejor al feto. Sin embargo, no es necesario que aguantes las ganas de orinar, ya que no es algo realmente necesario ni aconsejable.

Estos consejos te ayudarán a visualizar mejor a tu bebé, y así el especialista podrá monitorear su salud y estado de crecimiento, para que puedas dar a luz a un bebé fuerte y saludable.