La era tecnológica

Me encantan todas las innovaciones que ha traído esta era de tecnología. Me encanta el hecho de que tengo un radio, una cámara, un tablero de juegos y todo en mi teléfono. Me encantan las aplicaciones que me ayudan a mantener un registro de notas, mis contactos, el calendario y mi rutina de ejercicios. Me encanta que puedo Facetime con mi sobrina que vive en Texas y puedo ver su nueva casa sin tener que viajar las millas para llegar ahí. Y sin embargo…

Odio sentarme en un restaurante con mi marido y ver que todos alrededor de mí no están conversando sino mirando sus teléfonos. Odio que mi esposo usa su iPhone para buscar cualquier hecho por Google. ¿En qué año fue encarcelado Martin Luther King, Jr.? Él tiene que saber al momento y el teléfono se aparece en la mano. Ahora he perdido su atención.

Odio ver a niños menores de dos años sosteniendo un teléfono mientras ven una película. No están jugando con una muñeca o con sus padres, u observando el mundo que les rodea. Esos bebés están completamente absortos en la pantalla delante de ellos.

No sé cómo vamos a manejar este nuevo fenómeno pero tengo esperanza que lo lograremos. Lo hicimos con el radio y la televisión, estoy segura que lo haremos con esto también.

-La Dra. Vasthi Acosta es la directora de Amber Charter School

