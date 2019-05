Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio Derbez, se muestra al natural y no luce como creerías

View this post on Instagram

Pensaba subir hoy, con motivo de mi cumpleaños, una foto de estudio, de ésas en las que estoy perfectamente maquillada, peinada, photoshopeada y cuidada para verme “divina”. Pero resulta que al llegar hoy por Aitana a su escuela, después de correr a mis brazos y darme el abrazo más maravilloso del mundo, me pidió mi celular para tomarme una foto. Rara vez me gusta una foto mía y mientras más pasa el tiempo, menos! Que si la pata de gallo, que si las canas, que si la ojera, que si la lonja, que si blah blah blah y más blah🙄 De hecho, me di cuenta hace unos días que casi no tengo fotos con mi hija porque cada vez me tomo menos fotos porque nunca me gustan😓 Esta es la foto que me tomó hoy Aitana y es la que quiero compartir porque en mi mirada se refleja el profundo amor con el que la miro y que es el mismo amor con el que debo mirarme a mi misma todos los días♥️ Que no se nos olvide vernos al espejo con amor y sin tanta exigencia. Todos somos únicos, maravillosos e irrepetibles ✨🙌🏼🌟 Esta soy yo, con mi pelo recién pintado y las patas de gallo en todo su esplendor, festejando y agradeciendo mi vida, feliz y enamorada, plena y bendecida. Aquí en Australia, le quedan pocas horas a mi cumple, pero allá en México y en LA, apenas empieza, así que HAPPY BIRTHDAY TO ME!!!! 🎉🎉🎉♥️♥️♥️✨✨✨🎁🎁🎁🎈🎈🎈#profundamenteagradecida #itsmybirthday #happyme #nosepuedepedirmás #soblessed