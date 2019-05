Dos boroughs de Nueva York destacan entre los mejores espacios para andar en bicicleta

La lista de estas ciudades está encabezada por Boulder en Colorado

Un nuevo reporte de la organización PeopleForBikes ha destacado a Manhattan en el puesto número 4 y Brooklyn en la septima posición entre las 10 principales ciudades amigables para ciclistas. Queens también destacó más abajo en la lista.

La lista de estas ciudades está encabezada por Boulder en Colorado, seguida de Fort Collins (CO), Eugene (OH), Arlington (VA), Lawrence (KS), Portaland (OR), Madison (WI) y Minneapolis (MN). Queens está en el puesto número 20.

PeopleForBikes desarrollo por segundo año consecutivo donde destaca los tópicos de seguridad, número de usuarios, la facilidad con la que los turistas pueden cruzar, qué tan rápido crece la red de ciclovías y cómo las redes benefician a la comunidad y a los barrios.

Todas las personas consultadas en 500 ciudades debieron reponder a la encuesta sobre asuntos de seguridad e infraestructura. Los encuestados debían escoger entre darle a las ciudades entre 1 y 5 estrellas. Manhattan obtuvo 3.4 y Brooklyn 3.5 estrellas.