¿Es verdad que los hombres de pies grandes tienen penes grandes? La ciencia responde

El viejo mito tiene ahora una respuesta científica

Durante años, el vínculo entre el largo de los pies y el tamaño de los genitales masculinos ha ocupado un lugar determinante en las bromas sexuales entre hombres y mujeres, y en los pasillos de las secundarias.

Ahora, la ciencia responde a uno de los mitos más viejos del imaginario colectivo: ¿Es verdad que los hombres de pies grandes tienen penes grandes?

“El tamaño del pene no se relaciona ni se puede predecir por el tamaño del zapato o cualquier otra parte del cuerpo”, aseguró el doctor Jill McDevitt, experto sexólogo en CalExotics, cuestionado por Business Insider.

La publicación recoge los resultados de varias investigaciones realizadas con hombres de diferentes partes del mundo para confirmar si existe o no una relación entre el tamaño del pie y el tamaño del pene. La respuesta es siempre la misma: no, un hombre que calza grande no necesariamente tiene un pene grande.

El doctor Nesochi Okeke-Igbokwe, médico y experto en salud, confirmó al Insider que “tratar de predecir el tamaño del pene por el tamaño del pie es prácticamente inútil. La investigación existente no demuestra evidencia científica que pueda vincular definitivamente la longitud del pene con el tamaño del zapato”.

Un estudio midió los penes flácidos de 655 hombres coreanos para luego comparar su longitud con el tamaño de sus narices, orejas, dedos y bocas, además de su peso, su altura y su nivel de calvicie. Los investigadores no encontraron relación entre el tamaño de los genitales y otras partes del cuerpo. Lo mismo ocurrió en otra investigación publicada en la revista Human Andrology que comparó la longitud de los penes de 1,000 hombres con sus medidas corporales.

Así que el tamaño de la nariz, las manos o los pies no son suficiente para predecir la longitud del pene de un hombre.