La Maquinaria Norteña rinde homenaje a madres solteras con ‘Heroína’

La agrupación lanzó un video musical entrañable que conmoverá al público

Justo a tiempo para dedicarle una canción a las mamás latinas, La Maquinaria Norteña lanzó la canción “Heroína” en homenaje a las madres solteras que tuvieron que hacer frente a la maternidad sin el apoyo de la figura paterna y con los pantalones muy buen puestos.

¿De dónde salió la inspiración para dedicarle una canción a madres solteras?

LMN: La inspiración de dedicarle a una madre soltera una canción fue porque hoy en día me he fijado que es muy común ver que existen bastantes mamás que están haciendo el trabajo de papá y mamá. No había escuchado algo por el estilo y por eso me atreví a escribirles una canción en su honor. El título “Heroína” me gusto bastante porque eso son todas la mamás del mundo!

El video musical de “Heroína” aparte narrar esa bella historia de madre exitosa y el hijo que la ama y agradece su esfuerzo, también tiene a Maquinaria como integrante importante de la historia.. ¿Por qué lo hicieron así?

LMN: El hecho de que el grupo La Maquinaria Norteña fuera parte de la historia fue porque en el estado de Chihuahua es común de que el día de las madres se ocupe un grupo para llevarle serenata por la madrugada a las mamás. A mi me tocó hacer esto a la edad de 13 años cuando tocaba con un grupo en Cuauhtémoc, Chihuahua y dimos serenatas toda la noche hasta acabar a las 7 de la mañana. Y nosotros siendo de Chihuahua, pues revivimos esa experiencia en este video.

Esta canción no es parte del álbum de Maquinaria Norteña, es como un sencillo especial verdad? ¿Cuál es su sencillo en promoción en este momento?

LMN: La canción “Heroína” es solamente una regalo para las madres. En este momento está sonando fuerte nuestra canción titulada “Uno para el otro”, disponible en YouTube y todas las plataformas digitales.

¿Hay algún otro tema social que Maquinaria va a abordar con su música próximamente?

LMN: Próximamente, La Maquinaria Norteña tiene una canción que lleva doble significado. Ya la tenemos en puerta para lanzar y se llama “Con la boca abierta” . Es un tema que se trata de Dios, hablando con una persona luchando contra una enfermedad. También se puede entender como una historia de amor entre una pareja que luchó contra todo obstáculo. Y por eso fue ese título … los dejamos con la boca abierta.

¿Cuales son los planes de Maquinaria en cuanto a giras o presentaciones por Estados Unidos próximamente?

LMN: Tenemos bastante ocupada nuestra agenda . Esta semana pisamos tierra en Lincoln, Nebraska; Tulsa, Oklahoma y Atlanta, Georgia. La semana que sigue estaremos en Bryan, Tx y Glade Water, Tx; y así sucesivamente.

Pero pueden ver nuestras redes sociales para seguir nuestras aventuras y las ciudades donde nos presentamos. Pueden ver nuestra página en YouTube, en Facebook bajo Maquinariaoficial y en Instagram somos lamaquinarianortena.

Felicidades a todas las madrecitas en su día.