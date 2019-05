¿Deberías dejar de tomar ese medicamento?

Más de un tercio de los estadounidenses mayores de 55 años toman 5 o más medicamentos recetados de forma regular y el 9% toma 10 o más, según una encuesta nacional de Consumer Reports.

Es posible que se necesiten algunos medicamentos a largo plazo para ayudar a controlar enfermedades crónicas como la diabetes y la presión arterial alta. Pero otros pueden no ser necesarios durante largos períodos de tiempo, o pueden ser dañinos si se usan durante demasiado tiempo.

“Las personas a menudo se encuentran tomando medicamentos que fueron útiles en algún momento, pero ya no los requieren”, dice Michael Steinman, MD, un geriatra y profesor de medicina de la Universidad de California en San Francisco. “Algunos son más efectivos y más seguros cuando se usan por un período de tiempo específico y limitado”.

¿Cómo puedes saber si es hora de dejar de tomar un medicamento? Los expertos recomiendan revisar todos tus medicamentos, incluidos los medicamentos de venta libre y los suplementos dietéticos, con tu médico de atención primaria y especialistas anualmente para determinar si es necesario ajustar las dosis o si puedes dejar de tomar algunos medicamentos por completo. (Nunca dejes de tomar un medicamento sin la aprobación de tu médico).

“Si no le preguntas a tu médico por qué necesitas alguno de estos medicamentos, puedes tomarlos por tiempo indefinido cuando ya no tengas que hacerlo”, dice Steinman.

Aquí hay 4 tipos de medicamentos que a menudo se toman durante largos períodos de tiempo, pero que no deberían ser tomados.

Medicamentos opioides para el dolor

Estos medicamentos, que incluyen oxicodona (Oxycontin y genérico), y oxicodona y acetaminofeno (Percocet y genérico), son muy efectivos para aliviar el dolor pero pueden ser adictivos.

“Sabemos que la dependencia física puede ocurrir tan pronto como en 7 días y tal vez incluso antes”, dice Chad M. Brummett, MD, profesor asociado de anestesiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan y codirector de la Michigan Opioid Prescribing Engagement Network (Red de compromiso de prescripción de opioides), Iniciativa que se centra en frenar el uso indebido de opioides.

Alrededor del 6% de las personas a las que les recetaron opioides después de la cirugía todavía las están usando 3 meses después, incluso para procedimientos menores como la remoción de hemorroides, dice un estudio dirigido por Brummett y publicado en 2017 en la revista JAMA Surgery. Tomar un opioide durante más de 3 meses aumenta el riesgo de adicción en 15 veces, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Qué debes hacer: si tienes una afección crónica, como un dolor de espalda en curso, es mejor omitir los opiáceos por completo: las pautas del American College of Physicians dicen que deberían ser el último recurso para el dolor de espalda crónico.

En su lugar, habla con tu médico sobre tratamientos no farmacológicos, medicamentos de venta libre y otros medicamentos recetados que puedan ayudarte. Para el dolor intenso después de la cirugía, tu médico debe recetarte la dosis más baja necesaria de analgésicos opioides, dice Brummett.

Luego considera usar un analgésico de venta libre (OTC) como ibuprofeno (Advil, Motrin IB y genérico) o naproxeno (Aleve y genérico). Y si has estado usando opioides durante semanas o más tiempo, no te detengas de repente; tu médico debería ayudarte a disminuir la dosis poco a poco.

Auxiliares para dormir

Alrededor del 14% de los adultos de 65 a 80 años de edad reportan el uso regular de medicamentos recetados o medicamentos para el sueño de venta libre. Pero esto es un error, especialmente para los adultos mayores.

“Estos medicamentos tienden a tener un efecto más fuerte en los cuerpos de los adultos mayores por más tiempo que en las personas más jóvenes, haciéndolos más susceptibles a los efectos secundarios, como la confusión y los problemas de memoria”, dice Raj Dasgupta, MD, profesor asistente de medicina clínica en la Escuela de Medicina Keck de University of Southern California.

Las pastillas para dormir causan más del doble del riesgo de caídas y fracturas de cadera en los adultos mayores. Y los ingredientes de las pastillas para dormir OTC como la difenhidramina (Advil PM, Aleve PM, Sominex, Tylenol PM y genérico) y doxilamina (Unisom y genérico) se han relacionado con un mayor riesgo de problemas cognitivos y demencia en personas mayores.

Qué debes hacer: si descubres que estás usando una receta OTC o una medicina para dormir que requiere receta médica durante más de unos pocos días seguidos, Dasgupta te sugiere que solicites una recomendación a un especialista del sueño, que puede recomendarte una terapia cognitiva conductual a corto plazo.

Esto te enseña estrategias tales de cómo puedes calmar tu mente cuando estás tratando de dormir. “Si sigues con esto durante un par de meses, realmente verás los beneficios”, dice Dasgupta.

Medicamentos para la acidez estomacal

Más de 15 millones de estadounidenses toman regularmente un OTC o un inhibidor de la bomba de protones (PPI), como omeprazol (Prilosec y genérico), lansoprazol (Prevacid y genérico), o esomeprazol (Nexium y genérico), para la acidez estomacal.

“La mayoría de los PPI están destinados para uso a corto plazo, sin embargo, los médicos harán que los pacientes tomen estos medicamentos y luego nunca los eliminen, incluso cuando sus síntomas mejoran”, dice Nicholas Shaheen, MD, MPH, jefe de la división de gastroenterología y Hepatología en University of North Carolina en Chapel Hill.

Los estudios también muestran que los PPI pueden ser prescritos en exceso con frecuencia. Un estudio de 2018 en la revista Annals of Family Medicine encontró que el 45% de las personas a las que se les había recetado uno seguían recibiendo el medicamento por más de 15 meses. Pero la mayoría de la gente no debería tomarlos por más de un año.

Y tomarlos durante un año o más podría provocar efectos secundarios poco comunes pero importantes, como un mayor riesgo de ataque cardíaco o demencia.

La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) advirtió que las dosis altas de PPI pueden aumentar el riesgo de fracturas óseas, y un estudio publicado en el Journal of The American Society of Nephrology en 2016 encontró que las personas que siguieron tomando estos medicamentos durante 5 años tenían un 28% mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica.

Qué debes hacer: Grupos como la American Gastroenterological Association aconsejan que aquellos que necesitan un PPI tomen la dosis efectiva más baja por el menor tiempo posible. (Si tu médico recomienda un PPI, pregunta sobre la duración esperada del tratamiento).

Para disminuir después del uso regular, los expertos recomiendan tomar un PPI cada dos días y un antiácido OTC como Tums o un bloqueador H2 como la famotidina (Pepcid AC y genérico) o la ranitidina (Zantac 150 y genérico) en días alternos, hasta que puedas dejar de tomar el PPI por completo.

Y concéntrate en las medidas de estilo de vida, como perder peso, comer comidas más pequeñas y evitar los elementos que pueden causar acidez, como los alimentos picantes o fritos, el alcohol, el café, los cítricos y los alimentos que contienen muchos tomates.

Descongestivos en aerosol nasal

Si estás congestionado, es tentador buscar un aerosol descongestionante nasal de venta libre con oximetazolina, como Afrin, Dristan o Vicks Sinex. Estos encogen el tejido nasal inflamado rápidamente y son menos propensos que las píldoras descongestionantes orales, como la pseudoefedrina (Sudafed y genérica), a elevar la presión arterial.

Según un estudio de 2014, aproximadamente la mitad de las personas con congestión crónica informaron que usaban estos aerosoles diariamente por al menos un año.

Pero la mayoría de las etiquetas de los paquetes establecen que deben usarse durante no más de 3 días seguidos. “Las personas que usan estos aerosoles por un período de tiempo continuo a menudo se vuelven dependientes: la nariz se acostumbra a ello y sus fosas nasales se hinchan cuando no hay medicamentos”, dice el Dr. Benjamin Tweel, profesor asistente de otorrinolaringología en la Escuela de medicina Icahn School of Medicine at Mount Sinai en New York City.

Dice Robert Kern, MD, profesor y presidente del departamento de otorrinolaringología: cirugía de cabeza y cuello en la Escuela de Medicina Feinberg en Northwestern University en Chicago. Esto podría ser un problema si tienes una enfermedad cardíaca o un ritmo cardíaco irregular.

Qué debes hacer: Primero, intenta con una solución salina de venta libre y agua, enjuague nasal, que puede ayudar a eliminar el moco y eliminar los alérgenos. Si esto no es efectivo, generalmente está bien usar un aerosol descongestionante nasal para un alivio rápido, pero si es posible, úsalo solo por la noche y por no más de 3 días, dice Kern.

Consulta a tu médico si la congestión persiste durante más de una semana. Otra condición, como alergias, pólipos nasales o una sinusitis, puede estar causando el problema.

Y si has estado usando un descongestionante en aerosol nasal durante más de 7 días, tu médico puede recetarte una dosis a corto plazo de un esteroide oral o nasal para prevenir la inflamación de rebote en la nariz una vez que elimines el hábito del descongestionante.

Nota del editor: Una versión de este artículo apareció en el boletín de salud Consumer Reports On Health en enero de 2019.

