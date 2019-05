El misterioso vuelo de ICE a una pequeña ciudad desata polémica

La agencia defiende contratos con aerolíneas privadas

El estado de Washington está teniendo una actividad irregular de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que ha sorpendido incluso a autoridades locales.

Los funcionarios de la ciudad, incluido el administrador Cliff Moore, no pudieron explicar cómo un avión privado aterrizó en el aeropuerto de Yakima y recogió inmigrantes indocumentados.

Los inmigrantes, unos 42, fueron llevados en autobús al Centro de Detención del Noroeste en Tacoma, de un operativo en que 92 fueron detenidos, reportó el Yakima Herald.

El aterrizaje ocurre después de que los funcionarios del Condado de King dejaron de permitir los vuelos de ICE en el aeropuerto internacional conocido como Boeing Field.

Moore dijo que la aerolínea privada, Swift Air of Phoenix, proporcionó a la ciudad la notificación adecuada del aterrizaje, pero no dijo si tales aterrizajes se convertirían en una rutina. Esa empresa es conocida por tener un contrato con ICE.

“Tuve una conversación con el agente de ICE a cargo y le pregunté si ICE estaba planeando futuros vuelos para salir de Yakima y dijo que no sabía”, dijo Moore al diario local. “Tomó mi tarjeta de presentación y dijo que haría que su superior me llamara. No he tenido noticias de esa persona todavía, pero cuando lo haga, volveré a hacer la pregunta”.

La portavoz de ICE, Tanya Roman, dijo que la agencia realiza este tipo de vuelos privados como parte de su operación, pero luego defendió que las autoridades locales cooperen en la deportación de “criminales peligrosos”.