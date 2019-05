Novio de Sofía Castro evade preguntas sobre indirecta a Enrique Peña Nieto

El joven actor huyó de la polémica

Hace unos días, Sofía Castro causó revuelo en redes sociales al tirarle una indirecta al exPresidente de México, Enrique Peña Nieto, al decirle: “¿Y la disculpa?”, refiriéndose a que su mamá, Angélica Rivera, necesitaba una, después de todo lo vivido en su matrimonio. El novio de la joven actriz, Juan Pablo Gil, no quiso hablar al respecto.

“No, no, ahí sí no. Yo vengo a la fiesta, no vengo a hablar de eso, por favor”, dijo a la prensa mexicana.

Al recalcarle sobre cómo apoya a su novia en estos temas, esto respondió: “Apoyo respetando, no metiéndome en temas que no son míos. Yo vengo a disfrutar yo, entonces perdón por no poder hablar del tema, es un asunto muy delicado, del cual no quiero hablar yo. Muchas gracias”, comentó.

Cabe destacar que Juan Pablo Gil saltó a la fama por su interpretación de uno de los nobles en la película, “Nosotros los Nobles” al lado de Luis Gerardo Méndez y Karla Souza.