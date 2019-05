Omar Chaparro y su salto a Hollywood: “Los milagros comienzan donde la zona de confort termina”

El actor mexicano de 44 años se estrena en una gran producción con POKÉMON Detective Pikachu

El talento mexicano sigue abriéndose paso en Hollywood. Uno de los últimos en dar el salto ha sido Omar Chaparro que, como hizo su compatriota Eugenio Derbez, se mudó con su familia a Los Ángeles dejando atrás una situación profesional acomodada en su país para intentar el “crossover” a producciones en inglés en Estados Unidos. Este viernes lo podremos ver en “POKÉMON Detective Pikachu” junto a Ryan Reynolds y Justice Smith. Conversamos por teléfono con Chaparro mientras se dirigía con su familia al Museo de Arte Moderno de Nueva York, ciudad en la que el día anterior tuvo lugar el estreno mundial del film.

Pregunta: ¿Alguna vez cazaste Pokemons con el celular?

Omar Chaparro: Fíjate que no. Obviamente igual que todo el mundo conocía lo popular de Pokemon, de Pikachu… pero no era fan. Pero en cuanto me invitaron al proyecto me di cuenta de que se trataba de algo muy grande y no dudé mucho en aceptarlo.

P: ¿Cómo fue la experiencia de trabajar en una película comercial de Hollywood en comparación a lo que habías hecho hasta ahora?

O.CH.: Los presupuestos son muy diferentes. En México he hecho cine independiente y también aquí en Nueva York, donde yo mismo tenía que traer mi propio vestuario y andar en metro cargando la maleta, o quedándome en un hotel donde no abría la puerta de la habitación porque topaba con la cama. Y de repente estoy en una filmación con todo el presupuesto del mundo, vuelo a Londres en primera clase, chofer con limusina, el cámper con calefacción, algo increíble. La verdad que la pasé muy muy bien.

P.: Tras una carrera exitosa en México decidiste probar suerte en Estados Unidos, ¿cómo ha sido ese salto a Hollywood?

O.CH.: Me siento muy halagado y, más que nada, muy satisfecho. Porque fue difícil. Mudarme a la ciudad de Los Ángeles, haber sacado de la zona de confort a mi familia, a mis hijos y a mi esposa… pasamos tragos un poquito difíciles, momentos incómodos, y que se dé ahora esta oportunidad y me están hablando más para castings, que se esté dando el crossover es una satisfacción enorme. Estoy muy agradecido y satisfecho de haber tomado la decisión de irme a Los Ángeles, de haber sacrificado la carrera que tenía en México, de haber renunciado a una exclusividad allá.

P.: Tienen mucho mérito los que arriesgan haciendo ese cambio…

O.CH.: No hay otra. Los milagros comienzan donde la zona de confort termina.

P.: ¿Está mejorando la situación de los latinos en Hollywood?

O.CH.: Se ha avanzado muchísimo. Ya la industria reconoce el poder adquisitivo del latino, no sólo en la industria del cine, sino en todos los ámbitos. Los hispanos que trabajan en los restaurantes ya no solamente están dentro de la cocina, sino que son dueños de los restaurantes… profesionistas, doctores, ¡incluso astronautas! Creo que cada vez somos más y más los que estamos sobresaliendo. Eso es muy bonito porque es una declaración, un movimiento que también inspira a las personas que vienen atrás, que les hace darse cuenta de que todo es posible si te pones a trabajar.

P.: Hiciste una gira por 50 ciudades de Estados Unidos con tu show de stand-up comedy, ¿te consideras más actor de teatro, de cine, de televisión?

O.CH.: Yo soy un entretenedor. Desde que era niño me ha gustado arrancar carcajadas de la gente. Pero también me gusta hacerlos pensar y creo que la actuación es un lienzo donde yo puedo interpretar cualquier tipo de personajes, donde puedo hacerlos reír, cuestionarlos, hacerlos llorar… Soy muy inquieto, soy muy versátil. Disfruto mucho el aquí y el ahora, ya sea estando en un set frente a una cámara o en un escenario donde la respuesta del público es inmediata. No te podría decir dónde me siento más cómodo, solamente sé que nací para entretener y mientras dios me dé vida, voy a estar ahí frente a una cámara o arriba de un escenario.