Set de nueva serie de HBO en Nueva York quedó consumido por las llamas

Originalmente el sitio un concesionario de automóviles

El estudio donde estaba siendo grabada la nueva producción de HBO llamada “I Know This Is True” quedó totalmente devastado en un incendio registrado alrededor de la 1:00 a.m del día jueves.

La locación ubicada en Ellenville al norte del estado era la casa de la serie protagonizada por Mark Ruffalo y Rosie O’Donnell, en ella también participan Melissa Leo y Juliette Lewis.

En el incendio no se reportaton pérdidas humanas, pero todo quedó destruido por el fuego, incluso vehículos que estaban en el sitio.

Originalmente, la locación de la serie es un concesionario de automóviles y su gerente general Chris Busky le dijo a The Poughkeepsie Journal que afortunadamente gran cantidad de autos del negocio pudieron ser sacados, aunque define la situación como una gran pérdida para ellos y para HBO.