El Dasa recibe a su primogénita en el Día de la Madre: Ya nació Daryana Marie

Hi Everybody 😇👋 Mi Nombre Va A Estar Muy Bonito! hace 5 Años que mis Padres lo Tienen. me gustaría que Adivinaran Que Voy a Ser…. o Que Quisieran Que mis Papas Tuvieran.(Ellos Ya Saben) Quiero que sepan Que naceré Pronto. Y Benito Me está Cuidando Desde Antes de que Nadie supiera el ya Sabía! Siempre Me Da muchos Besitos Y me Protege Nunca se me quiere Despegar… Les cuento que todo Aquí Adentro Está Muy Bien estoy creciendo Mucho.!! Mi Papá Me Canta mucho y me dice que Voy a alegrar Muchas Vidas cuando llege al Mundo. Hace Mucho Tiempo que me Desean y Ya pronto Estaré Entre Ustedes en El Mundo Tan Bonito que mi papá me dice que vamos juntos A Caminar. Algún Día Nos Conoceremos. Y como dice mi Papá ANIMO.! 👋 BYE ME VOY A DORMIR OTRO RATO.!! See you later People! Atentamente…. MI ALEGRIA MAS GRANDE LO QUE TANTO SOÑABA LA EMOCIÓN MAS BONITA QUE MI CUERPO HA SENTIDO EN TODA LA VIDA.! VOY A SER PAPÁ.! 🤠✌🏻🙏🏻🌎 #eldasa