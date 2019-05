Se casaron los protagonistas de El Señor de los Cielos de Telemundo

La pareja ha recibido las felicitaciones de actores como Carmen Aub, Atala Sarmiento y Tania Rincón

Isabella Castillo y Matias Novoa se han dado el sí quiero en lo que pareció ser una boda íntima. Los actuales protagonistas de El Señor de los Cielos, la famosa teleserie de Telemundo son ahora marido y mujer y así lo confirmaron a través de Instagram.

Isabella escribió: “I do. Always and forever. I love you“. Matías también manifestó su amor luego del enlace con las mismas imágenes que su ahora esposa pero con diferentes palabras. “I’ll be there for you… ✨✨🙏❤️“, escribió Novoa.

La pareja ha recibido felicitaciones de varios colegas, amigos y compañeros de El Señor de los Cielos a través de las redes sociales.

Se sabe que El Señor de los Cielos tendrá una séptima temporada en Telemundo y además se ha confirmado el regreso de Rafael Amaya a la historia, junto a él protagonizan el drama de acción: Isabella Castillo, Matías Nova, Carmen Aub y Robinson Díaz

