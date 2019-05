Vídeo: Michelle Salas, hija de Luis Miguel, habla claro sobre Frida Sofía

La joven modelo aseguró que de su boca no saldrán comentarios negativos para nadie de su familia

“Yo amo a mi familia y no tengo nada malo que decir de nadie“, dijo Michelle Salas para las cámaras de Suelta La Sopa.

La hija de Luis Miguel le dijo a las cámaras de dicho programa que en su familia suelen buscarse de vez en cuando, esto en relación a la pregunta de si ella ha buscado o no a Frida Sofía, con quien ha vivido un escándalo público luego de que la hija de Alejandra Guzmán arremetiera en su contra asegurando que su sobrina era “hipócrita y una interesada manipuladora”, entre otros adjetivos.

“Yo a Frida no la veo hace mucho tiempo porque no la he frecuentado en navidades, ni en nada. Hace mucho tiempo no la veo, la verdad”, dijo Michelle Salas.

Sobre hacer las pases con su tía, esto fue lo que dijo: “Si ella me buscara, pero es que solo me busca en redes sociales, que se me hace raro. Si me marcara por teléfono sería diferente”, recalcó.

Ante los comentarios que Frida comenta en sus fotografías, la hija de Luis Miguel se limitó a decir que de su boca no saldrán comentarios negativos para nadie, sobre todo porque son familia, porque son su sangre.