Cardi B habla con total honestidad de su liposucción

La rapera ha hablado abiertamente sobre todo este proceso médico

Aunque siempre se ha caracterizado por expresarse con una honestidad brutal acerca de cualquier tema potencialmente controvertido o perteneciente a su ámbito más íntimo, la rapera Cardi B consiguió dejar a todo el público boquiabierto durante un concierto reciente en Memphis al aprovechar un breve receso de su espectáculo para desvelar que se había sometido a una liposucción, así como a unos retoques en sus implantes mamarios, a fin de regresar al trabajo en un tiempo récord y luciendo una figura de infarto.

Y ahora la estrella del hip hop ha vuelto a la palestra para explicar con todo lujo de detalles el por qué de su decisión de abordar públicamente un tema de carácter tan personal. En este sentido, la intérprete ha argumentado que para ella supone una responsabilidad -y casi una obligación- utilizar su popularidad para concienciar a sus fans sobre el lado menos amable de la cirugía plástica, la cual exige fortaleza física y mucha paciencia.

“Era muy importante para mí aclarar esto porque no me gusta tener que mentir sobre nada. Y además quería quitarles a algunos esa idea que tienen en la cabeza sobre la cirugía estética. Hay gente que cree que una ‘lipo’ consiste en ir al médico y ‘boop’, salir de la consulta con una imagen fabulosa y como si no hubiera pasado nada. Y no, es un proceso muy largo y duro“, ha contado la artista en declaraciones al portal E! News.

“La verdad es que a mí la recuperación me llevó algo más de tres o cuatro meses“, ha sentenciado sobre el período de reclusión forzosa que siguió a su último paso por el quirófano.

Su ya tradicional política de transparencia informativa también ha llevado a Cardi a desmontar una de las teorías que han venido circulando esta semana sobre los cambios artificiales que habría experimentado su cuerpo. Y no, no es cierto que la intérprete también le pidiera a su cirujano de confianza que ‘fortaleciera’ esos abdominales tan trabajados que ha venido luciendo desde entonces.

“De eso nada. Siempre he tenido abdominales y soy una persona bastante delgada. Cuando a una le quitan el exceso de grasa, la piel se estira más y hasta se pueden apreciar mejor los huesos. Eso es lo que me ha pasado a mí“, ha aclarado la esposa del también rapero Offset y orgullosa madre de Kulture, quien cumplirá su primer año de vida el próximo mes de julio.

