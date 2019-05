Bebe batidos de semen y lo usa como mascarilla facial, ¡estos son los resultados!

La búsqueda de una piel perfecta nunca termina, y si bien ya hay muchas cremas rejuvenedoras, una madre afirma haber encontrado el suero definitivo para la juventud.

Tracy Kiss, de 31 años de edad, cree que el consumo de batidos de semen, así como el uso del producto como mascarilla, ha aumentado su inmunidad, ha mejorado su piel y le aporta beneficios en su bienestar en general.

Tracy afirma que pone una cucharada de semen, que le es donada por un amigo, en su batido todas las mañanas, en un intento por vencer el paso del tiempo y cualquier posible enfermedad.

“Me sentía agotada y no tenía energía, pero ahora estoy llena de vitalidad y mi estado de ánimo ha mejorado.

Puede saber realmente bien, dependiendo de lo que mi amigo, quien me proporciona el semen, haya estado comiendo. Mis amigos piensan que soy rara, pero no es así“, contó Tracey a The Sun.

El amigo de Tracy aparece tres veces a la semana con una tina nueva de su producto para ella.

“Sé que está sano, no fuma, no bebe ni consume drogas y le hice un chequeo de enfermedades de transmisión sexual

Cuando me acerqué a él por primera vez, le preocupaba que lo usara para quedarme embarazada. Pero una vez que lo convencí de que era para mi régimen de belleza, estuvo de acuerdo: después de todo, ¡tiene un suministro regular al alcance de la mano!”

Tracy es una asesora nutricional y entrenadora personal calificada, y dice que mantiene el esperma en la nevera antes de mezclarlo con frutas, semillas y leche de coco o almendras para hacer batidos.

La joven entrenadora y nutricionista incluso ha filmado un video de YouTube sobre cómo aplicarse una mascarilla de semen facial, en el que también habla sobre los efectos positivos que ha tenido en su piel. Ella lo mezcla con claras de huevo y el aceite de lavanda antes de aplicarlo, luego lo deja actuar durante 15 minutos.

No es la primera persona en hacerlo, ya que un experto en la piel recientemente afirmó que el semen puede reducir las arrugas y prevenir las manchas.