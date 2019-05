Vanessa Claudio y su atrevido escote en la pelvis que casi enseña de más…

View this post on Instagram

Corte y queda!!! Hoy llego a su final la primera temporada de @esteesmiestilomx ! Un proyecto que marcó mi vida! Aprendí! Crecí, confié! Me divertí! E hice lo que más me gusta con un tema que me apasiona! Esto no hubiera sido la aventura que fue sin la gente que participó en ella! A todas las participantes! Aprendí de ustedes! Ustedes son EEME! Mis hermosos jueces! Que son mis amigos! @shanik_aspe @davidsalomonr @edithgonzalezmx1 ! Aprendí de ustedes! Me divertí ! Los extraño ! Gracias por ser como son! Por su cariño y amistad! Deniz, José Luis y todo el equipo de acunmedya! Gracias por confiar este proyecto en mi! Por las atenciones el cariño y la confianza ! Mi mamá, @vrb712 gracias por tu apoyo y amor … y por darme las palabras necesarias para arriesgarme te amo con el alma! A mi Glam squat!!! @andymaquillador te amo! Gracias por dejarme ser tu lienzo y por las risas! Por el amor! Por creer en mi! @hairby.ny.diaz nadie tiene ese corazón gigante! Eres extremadamente talentosa! Bella por fuera por dentro! Gracias por poner todo tu amor empeño y talento! Se qué hay una Normi diferente después de esto! Eres chingona no lo dudes nunca! @ilceporrasmakeup ! Eres maravillosa! Talentosa ! Me haces reír! Me escuchas! Eres una artista! Y este es un principio de un camino que tienes impresionante! Te adoro! Y gracias también por dejarme ser tu lienzo! @roggermarchan Stylist amigo que te digo! Otra aventura juntos! Gracias por siempre estar! Compartir tu talento! Eres muy chingon ! Como me divierto y haces que mis días sean mas lindo! Te amo! … mariana asistente de vestuario ! Gracias por soportarme! Resolver todo ! Eres lo máximo ! Un agradecimiento a @salvadorramirez_stylist y a @steponfashion por su gran talento y apoyo a mi ! Son los mejores ! A los fans gracias por el apoyo! Cabina! Hiram! ESTEFANIA! Ximena @dlimongerzso gracias por hacer mis días bellos! Por hacerme mejor conductora! Por creer en mi! Solo tengo palabras de agradecimiento! Finalmente a @aztecauno a @ssmester y @albertociurana por la confianza! Por creerme en mi! Y hacer mis sueños realidad! …. gracias a todos ! Los amo