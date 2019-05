Dayanara Torres reveló su verdadero estado de salud ante su lucha contra el cáncer de piel

La ex reina de belleza recibe el apoyo y cuidados de toda su familia, así como el de sus fanáticos que comparten oraciones por ella

La hermana menor de Dayanara Torres, Jeannette Torres, estuvo en Miami para el lanzamiento de su libro “Ser mamá”. Al finalizar la presentación, según afirmó el portal de People en Español, la ex reina de belleza y jurado del programa Mira Quién Baila, respondió algunas preguntas sobre su estado de salud.

“Es la primera vez que me pongo tacón, zapato alto, desde febrero, me tiemblan un poquito las piernas“, apuntó Dayanara Torres, ante el “stage 3” del cáncer de piel, melanoma, que actualmente combate.

“Me va bien, el tratamiento a veces me agota bastante, estoy segura que mañana estaré en cama todo el día, pero poco a poco, es acostumbrarse”.

La ex de Marc Anthony cuenta también que de momento vive con mucho dolor de espalda. “Hablando con el doctor le digo ‘estoy demasiado agotada, me duele mucho el cuerpo’, es parte de, así que me tengo que acostumbrar, es solamente un año”.

“Este es el tratamiento cuatro, y son cada 21 días, y en total serán como 17 tratamientos”, según People en Español.