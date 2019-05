Inscripciones en NY State of Health alcanzan niveles récord

Contenido Patrocinado

NY State of Health, el mercado oficial de planes de salud del estado reveló datos demográficos detallados sobre los más de 4.7 millones de neoyorquinos inscritos a una cobertura integral de salud hasta el cierre del sexto período de inscripción abierto el 31 de enero de 2019.

Las inscripciones en el mercado ahora están en su punto más alto, lo cual se demuestra con las inscripciones en el Essential Plan y el Qualified Health Plans, que alcanzaron niveles récord de más de 1 millón de personas inscritas en 2019.

“Es evidente en las cifras publicadas que existe una gran demanda de cobertura de salud asequible y de calidad”, dijo la Directora Ejecutiva de NY State of Health, Donna Frescatore. “Los niveles de inscripción récord de 2019 son una prueba de que el mercado de Nueva York sigue siendo sólido”.

Qué es NY State of Health:

• El mercado oficial de planes de salud de Nueva York, es donde puede encontrar planes de salud de calidad y de bajo costo que pueden adaptarse a sus necesidades y su presupuesto.

• Esto incluye Medicaid, Child Health Plus, el Essential Plan y Qualified Health Plans.

• Todos los planes ofrecidos a través del Mercado cubren las visitas médicas, estancias hospitalarias, cuidados de emergencia, atención de maternidad y al recién nacido, servicios de salud mental y trastornos por abuso de sustancias, medicamentos recetados, servicios y dispositivos de rehabilitación y habilitación, servicios de laboratorio, servicios preventivos y de bienestar, manejo de enfermedades crónicas, pediatría dental y de la visión.

• La atención preventiva, como las visitas rutinarias a consultorios y los exámenes recomendados, son gratuitos.

• A través del NY State of Health, los neoyorquinos pueden recibir asistencia financiera basada en los ingresos que tengan para bajar el costo de su cobertura.

Datos de las inscripciones en el 2019

• NY State of Health, detalló los datos demográficos del período abierto de inscripción.

• 4.7 millones de neoyorquinos se inscribieron en la cobertura integral de salud hasta el cierre del sexto período de inscripción abierta el 31 de enero de 2019.

• Nueva York ha visto una reducción significativa en el número de personas sin seguro del 10 por ciento en 2013, cuando el Mercado fue abierto, a menos del 5 por ciento en la actualidad.

Puede elegir Planes de Salud en cada condado del Estado de Nueva York

• Los neoyorquinos tienen una amplia variedad de opciones de planes de salud asequibles y de calidad a través del Mercado en todos los condados del estado. A nivel estatal, 12 aseguradoras ofrecen Planes de Salud Calificados (QHP) personales y nueve ofrecen también planes para pequeñas empresas.

A lo largo del período de inscripción de 2019, la mayoría de los consumidores de planes QHP pudieron elegir en el Mercado entre al menos cuatro opciones individuales de aseguradoras.

• Dieciséis aseguradores de salud ofrecen cobertura a los afiliados del Essential Plan a través del Mercado, 18 aseguradoras ofrecen Medicaid y 16 ofrecen Child Health Plus (CHP). Once aseguradoras participan en todos los programas individuales ofrecidos a través del Mercado NY State of Health.

Asequibilidad, estabilidad en el mercado individual

• Más del 58 por ciento de los inscritos a un QHP reciben asistencia financiera para reducir el costo de su cobertura. En promedio, estos inscritos a un QHP reciben $ 335 por mes en créditos de impuestos federales para reducir el costo de la cobertura, por encima del promedio de un crédito fiscal de $ 296 en 2018. En conjunto, se espera que los neoyorquinos reciban más de $ 636 millones en créditos fiscales durante 2019. Como resultado, muchos consumidores que reciben créditos fiscales vieron poco o nada de incremento en costos mensuales a partir de 2018.

• En promedio, los inscritos en el Essential Plan gastan $ 1,485 menos por año en primas y costos de bolsillo que si estuvieran inscritos en un Plan de Salud Calificado. En conjunto, esto asciende a $ 719 millones por año.

• En conjunto, las inscripciones en el Essential Plan y en los QHP aumentaron en 70,000 (siete por ciento) entre 2018 y 2019, desde poco más de 990,000 a más de 1 millón de personas (1,062,000).

Llegando a los consumidores

• NY State of Health se comprometió a transmitir sus mensajes positivos a los consumidores durante el periodo de inscripción a través de la campaña publicitaria “Usted merece atención Médica Asequible”, en más de 300 eventos de divulgación comunitaria. En 2019, más de 3.7 millones, o el 78 por ciento de las personas, inscritas con la asistencia de una persona, incluidos asesores certificados en completar solicitudes y corredores de seguros licenciados.

¿Cuándo pueden inscribirse las personas?

• Esto depende del programa para el que sea elegible, que se basa en la edad, ingresos y otros factores.

• Las inscripciones están abiertas durante todo el año si usted es elegible para Medicaid, Child Health Plus o el Essential Plan.

• Y si perdió la oportunidad de inscribirse en un QHP durante el Período Abierto de Inscripción, hay otras oportunidades de hacerlo a través del año en un Periodo de Inscripción Especial. Usted puede calificar para un Periodo Especial de Inscripción si experimenta una circunstancia imprevista.

• Algunas de estas circunstancias incluyen:

1. Tener un bebé;

2. Casarse o divorciarse (o cambio en el estado civil);

3. Mudarse a un nuevo condado dentro del estado;

4. Perder otra cobertura de salud; o

5. Convertirse en ciudadano o residente legal permanente.

• Para obtener más información sobre los períodos de inscripción por circunstancias especiales y que califican, puede llamar a un representante de NY State of Health al 1-855-355-5777 o consultar en línea a NYStateOfHealth@ny.gov

¿Cómo puede alguien averiguar para qué programas es elegible o para inscribirse en la cobertura?

• Hay tres formas fáciles de averiguar si usted es elegible para asistencia financiera o si desea inscribirse en la cobertura de atención médica:

1. Llame al Centro de Servicios al Cliente de NY State of Health al 1-855-355-5777

2. Puede hacerlo en línea en el sitio NYStateOfHealth.ny.gov, y puede usar la función de chat en la que puede encontrar ayuda para completar su solicitud, disponible durante las horas de los centros de servicios al cliente.

3. Para recibir asistencia en persona, visite: info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor.

¿Hay que pagar para recibir ayuda para inscribirse?

• No. Toda asistencia es gratuita.

• Los asistentes de inscripción en persona certificados por el Estado están disponibles en las comunidades en todo el estado de Nueva York. Trabajan horarios flexibles y ofrecen asistencia en varios idiomas. La información es confidencial

• Los voluntarios están disponibles para ayudar a los neoyorquinos a comprender sus opciones de seguro de salud.

• Los asistentes guían a las personas a través del proceso de inscripción, les hacen conocer los programas para los que son elegibles, cuándo pueden enrolarse y ayudarles a completar su formulario de inscripción.