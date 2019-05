Las guitarras de Rodrigo y Gabriela hablarán en Nueva York

El dúo de guitarristas mexicanos hará una parada en la ciudad como parte de la gira que realizan en respaldo a 'Mettavolution', su quinto álbum de estudio

Rodrigo y Gabriela compartirán con los neoyorquinos el resultado de su más reciente exploración musical, una búsqueda que les permitió regresar al estudio de grabación tras cinco años de ausencia.

El dúo de guitarristas mexicanos hará este sábado 18 una parada en la ciudad, en el Beacon Theater, como parte de la gira que realizan en el país en respaldo a Mettavolution, el quinto álbum del dúo radicado en Irlanda y que interpreta con igual facilidad flamenco, jazz, rock o heavy metal.

Gabriela Quintero cuenta que luego de la salida del disco 9 Dead Alive sintieron presión por parte del sello disquero para grabar otro disco. Recuerda que se sentaron a componer pronto, pero no les gustó nada de lo que hicieron, entonces optaron por hacer una pausa y analizar el próximo paso en el proceso.

“Paso mucho tiempo antes de que volviéramos a grabar porque queríamos asegurarnos de hacer algo genuino y auténtico, sin tratar de buscar aprobación externa. Hicimos un viaje introspectivo y luego de esa reflexión pronto comenzó a fluir la inspiración, surgieron ideas claras. Estamos muy felices con la salida de ‘Mettavolution, pienso que un duende que era muy buena onda nos acompañó en esta aventura”, comenta entre risas.

Quintero explica que para la creación de este álbum se sumergieron en una rutina de trabajo diferente a la que habían experimentado con los discos anteriores. Detalla que al escuchar las melodías que toca Rodrigo Sánchez en el disco, es posible percibir la sensación de que la guitarra canta.

“Porque comenzamos a construir melodías con la voz y luego las traducimos a la guitarra, inclusive muchas de las piezas del disco tienen letras. Quizás en un futuro podríamos compartirlas con alguien que quiera cantarlas”, agrega.

El álbum incluye siete temas, entre ellos ‘Cumbé’, con el que realizan un tributo a la cumbia colombiana. Han incluido, además, en este disco su versión del tema ‘Echoes’, de la banda Pink Floyd. Rodrigo y Gabriela cierran el singular viaje instrumental que hacen con ‘Mettavolution’ tocando esta pieza de 19 minutos de duración.

“Somos fans de Pink Floyd y ese sencillo es especial por muchas razones. ‘Echoes’ marca el antes y después en la música de Pink Floyd, fue el tema que los ubicó en el camino a ser la legendaria banda que es. El tema también habla de reconectar con uno mismo para poner conectar con los demás y esto es precisamente parte de nuestra búsqueda con ‘Mettavolution’”, plantea.

Antes de transformarse en un renombrado dúo de guitarra acústica, ambos artistas formaron parte de la banda de heavy metal Tierra Ácida, en México. Quintero explica lo que les impidió convirtirse en profetas en su tierra durante esa etapa.

“Sería injusto decir que el país no nos apoyo en nuestra primera fase, porque la verdad es que con Tierra Ácida no teníamos nada que ofrecer por eso desintegramos la banda. No comenzamos a hacer la música que hacemos ahora en México. Nos llena siempre de mucha alegría regresar a México y darnos cuenta de que tenemos un público fiel que aprecia nuestra música”, explica.

La artista cuenta que cuando surgió la oportunidad de radicarse en Irlanda no lo pensaron dos veces y decidieron comenzar desde cero, tocando en las calles de Dublín y en pequeños bares hasta que un día el cantante compositor y productor Demian Rice los invitó a tocar en uno de sus conciertos.

“En ese concierto estaba toda la industria musical irlandesa, fue una gran oportunidad que nos abrió las puertas. Al llegar a Irlanda sufrimos un choque cultural, fue difícil el comienzo, pero nos ayudó a redefinir nuestras metas como músicos y disfrutar con más pasión cada presentación así fuera en un café, en la calle o en un cumpleaños. Vivir el presente y dejar de lado las expectativas que nos hacíamos al comienzo nos ha traído muchas alegrías, concluye.

En detalle:

Qué: Concierto de Rodrigo y Gabriela

Cuándo: el sábado 18 de mayo, a las 8 p.m.

Dónde: Beacon Theater

Entradas: http://www.ticketmaster.com